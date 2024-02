Sottopasso del Quadraro, la riqualificazione è al palo. Allarme del municipio V: "Giacigli tra i rifiuti speciali"

Sono passati quattro mesi da quando, a ottobre, un incendio è divampato nel sottopasso del Quadraro, sotto la via Tuscolana, ma i lavori di riqualificazione sono ancora lontani. Il sottopassaggio, che unisce due parti del Quadraro, un quartiere diviso tra V e VII municipio, da tempo è occupato da giacigli di fortuna. Una situazione drammatica, resa ancora più complessa dall’incendio e ancora lontana dall’essere sbloccata. Come emerso dalla Commissione capitolina Lavori pubblici di lunedì 19 febbraio.

Il punto della situazione

Come spiegato dal presidente della Commissione, Antonio Stampete, i lavori di riqualificazione dell’area, finanziati con 50mila euro, “erano stati inseriti nell’assestamento di bilancio per il triennio 2023-2025, approvato lo scorso luglio – spiega -. Si era poi scelto di affidare a Risorse per Roma la progettazione dei lavori di riqualificazione, per iniziare gli interventi. Siamo arrivati a fine anno e i soldi non erano ancora stati impegnati, quindi abbiamo dovuto definanziare e poi finanziare di nuovo gli interventi nel nuovo Bilancio. E così siamo arrivati a fine febbraio, ma quanto pare siamo ancora al punto di partenza”.

E il tempo stringe, visto che all’orizzonte ci sono due appuntamenti importanti, come hanno ricordato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga e l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia. Ovvero: le celebrazioni per gli ottant’anni dal rastrellamento del Quadraro, il 17 aprile, a cui potrebbe partecipare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e i cinque appuntamenti del Giubileo 2025 al parco di Centocelle con papa Francesco.

Due eventi che si terranno a poca distanza dal sottopassaggio e dalle condizioni drammatiche in cui versa. Rocco Ferraro, consigliere capitolino e delegato all’Ambiente per Città Metropolitana di Roma Capitale ha definito la situazione “Preoccupante”. Sulla questione ha risposto Stefano Bella, direttore delle Urbanizzazioni primarie del Simu: “Abbiamo avuto indicazioni su quest’opera dopo l’estate e abbiamo pensato di affidare la progettazione a Risorse per Roma, ma purtroppo l'intervento era finanziato con avanzi di mutuo, che come ogni finanziamento, richiedono un passaggio di istruttoria con Cassa depositi e prestiti. Una verifica che non è stato possibile completare entro la fine dell’anno scorso. Potremmo però essere in grado di far partire i lavori entro quest’estate”.

Le preoccupazioni dei municipi

Una situazione che allarma i municipi V e VII, che spingono per velocizzare il più possibile la procedura, delineare il progetto e far partire i lavori. “Speravo che da questa commissione potessero emergere aggiornamenti più confortanti di queste” sottolinea Laddaga. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere del municipio V Maurizio Mattana, che aveva presentato un primo progetto di riqualificazione dell’area, che prevedeva di dividere il sottopasso a metà tramite dei parapedonali per rendere un tratto del tunnel pedonale e uno ciclabile. Ma con l’incendio la situazione è peggiorata ulteriormente e quel progetto deve essere implementato: “Sono ancora presenti all’interno del sottopasso alcuni resti della combustione che sono considerati rifiuti speciali e devono essere smaltiti. Le fiamme, inoltre, hanno danneggiato l’impianto di illuminazione, che è collassato".

A tutto questo si aggiunge un'emergenza sociale: "L’area era stata anche transennata per evitare che i senza fissa dimora tornassero a dormire nel tunnel - sottolinea Mattana -. Purtroppo, però, sono riusciti a entrare e ora stanno dormendo su un letto di rifiuti speciali. Serve intervenire quanto prima”. Il municipio V ha chiesto, inoltre, di installare anche un impianto di videosorveglianza nell’area. Sulla questione è previsto un aggiornamento della commissione entro il mese di marzo.