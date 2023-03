Il cantiere fantasma per l'isola ambientale: un contenzioso blocca i lavori

Un intervento atteso da anni da un intero quartiere bloccato (come spesso accade) a causa di un contenzioso tra la ditta cui è stato affidato e il Comune. Succede al Quadraro, dove da tempo si dibatte dell’opportunità - diventata poi necessità, complice un suolo fragile e appoggiato su un reticolo di cavità - di creare un’isola ambientale nel quadrante compreso tra via Tuscolana, via degli Angeli e via di Centocelle, ovvero il cosiddetto Quadraro Vecchio.

Lavori fermi da mesi per un contenzioso con la ditta

I lavori dovevano inizialmente partire a dicembre 2019 per concludersi a settembre del 2020, ma erano slittati a luglio 2021. Già da diversi anni si ipotizzava l’istituzione di una zona 30 e di un’isola ambientale: il progetto aveva iniziato a delinearsi sotto la giunta Marino, era stato poi ripreso dalla giunta Raggi - che aveva bandito la gara e aggiudicato i lavori - ed è approdato sul tavolo della giunta Gualtieri senza sostanziali novità. Il cantiere, infatti, è fermo ormai da diversi mesi, proprio a causa del contenzioso sorto tra la ditta appaltatrice e Roma Capitale.

“Via dei Quintili, il cantiere è fantasma ma i disservizi sono reali. La deviazione del 557 nasceva con l'avvio del cantiere per l'isola ambientale - è lo sfogo del comitato Quadraro Vecchio Zona 30 - Del cantiere di cui non si sa nulla, affogato in pastoie burocratiche, rimane l'eliminazione del 557, alla faccia della città dei 15 minuti e delle isole ambientali tanto decantate”.

L'isola ambientale del Quadraro Vecchio

L’isola ambientale, nelle ipotesi di Roma Servizi per la Mobilità, è finalizzata alla riqualificazione del contesto urbano e restituzione del quartiere medaglia d’oro al Merito civile ai suoi abitanti, strappandolo al traffico. Il progetto prevede che il quartiere sia interessato dal solo traffico locale, e non più dalle centinaia di veicoli che nelle ore di punta oggi lo attraversano per raggiungere via Tuscolana o le zone di Torpignattara/Casilina, grazie a un nuovo schema di circolazione incentrato sulle cosiddette “porte d’ingresso”.

Si tratta di varchi creati in corrispondenza degli accessi al quartiere con il sollevamento della sede stradale a livello del marciapiede, cui si aggiunge una ampia zona rialzata posta al centro del quartiere, nel triangolo formato da via dei Quintili e via degli Arvali, che dovrebbe diventare la vera e propria piazza del Quadraro Vecchio inteso come “ritrovato luogo d'incontro e centro delle funzioni sociali ed economiche del quartiere”.