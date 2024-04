Nuovi crolli in via Sestio Menas, la voragine si allarga ancora. "Difficile intervenire"

Si allungano i tempi per la riparazione della maxi voragine in via Sestio Menas. Il manto stradale è crollato all’una di notte del 28 marzo, inghiottendo due auto, recuperate a 13 metri di profondità. Il diametro della voragine era di otto metri. Era, perché nei giorni scorsi il manto stradale ha continuato a cedere, allargando ulteriormente l’apertura, di circa 70 centimetri. Dopo i crolli avvenuti alla fine della scorsa settimana, nuovi cedimenti si sono verificati ieri, mercoledì 3 aprile. “Finché continuano i crolli – spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia – è difficile intervenire e pianificare con certezza i prossimi interventi per la riparazione. Erano appena iniziati i rilievi con georadar. I nuovi cedimenti hanno allargato ulteriormente l’area del cantiere”.

L’evacuazione in via Attio Labeone

Proprio a seguito dei nuovi cedimenti, nella serata di ieri si era ipotizzato di evacuare nuovamente la palazzina in via Attio Labeone 16. Già il 28 marzo, infatti, 58 famiglie erano state evacuate da 36 appartamenti della scala B della palazzina. Il giorno successivo, al termine delle verifiche, la Commissione verifica sicurezza statica edifici privati aveva disposto l’immediato rientro delle famiglie. L’evacuazione di ieri, invece, alla fine è stata scongiurata: “Dopo il sopralluogo, la protezione civile ha verificato che nella palazzina erano stati effettuati i puntellamenti che erano stati prescritti – spiega il presidente del municipio VII, in cui ricade lo stabile di via Labeone -, affermando che i residenti sarebbero potuti rimanere nei loro appartamenti”.

Le cause della voragine

La voragine si allarga, ma le cause che l’hanno provocata non sono ancora certe. E non sembrano prospettarsi chiarimenti a breve. Come spiegato da Acea nei giorni scorsi, infatti, dalle prime verifiche era emerso il danneggiamento della fognatura ed erano stati avviati i lavori per il ripristino della funzionalità della conduttura. Al momento non è ancora possibile sapere con certezza se la fognatura abbia collassato e quindi causato il crollo della strada, oppure al contrario se il cedimento stradale abbia poi rotto la tubatura Acea. Sarà un nodo complesso da sciogliere, come sottolineato anche dall’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, durante il sopralluogo al cantiere per la riparazione della voragine in via Tor de’ Schiavi, sempre nel municipio V. “Purtroppo – spiega -, il problema delle voragini è causato da più fattori ed è costantemente attenzionato. Nel 2023, il Csimu (Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ndr) è dovuto intervenire in diversi casi sulla viabilità principale e fornire più volte assistenza per i cedimenti occorsi lungo le strade locali dei Municipi, come sta accadendo in via Menas e come è successo in via Zurla, sempre nel Municipio V. Investiamo una spesa annuale di circa 2 milioni per il pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso alle criticità idrauliche, oltre ad un Accordo Quadro dedicato alle indagini geologiche di circa 350mila euro. Lo studio delle cavità è un’attività importante ma anche complessa, per questo al fine di completare e migliorare il censimento e lo studio delle cavità sotterranee, è stato costituito un gruppo di lavoro al quale partecipano varie strutture capitoline, tra cui i Dipartimenti Csimu, il Pau ( Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, ndr) e la protezione civile”.