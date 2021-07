Quadraro, partiti i lavori per l’isola ambientale: “L’area libera dal traffico sarà più bella e vivibile”

Le transenne sono state sistemate già da qualche giorno. Al lato della “salita del Quadraro” gli operai hanno iniziato a darsi da fare nel cantiere. Sono impegnati nell’intervento che porterà, “il nido di vespe” ad ospitare un’isola ambientale.

La trasformazione del Quadraro Vecchio

Sono partiti i lavori che contribuiranno a ridisegnare il quartiere medaglia d’Oro al Valore civile. “Il Quadraro Vecchio, nel V Municipio, sta per cambiare volto” ha annunciato la Sindaca. “Abbiamo dato il via ai lavori per la nuova isola ambientale, un'area che diventerà libera da traffico e smog, più bella e vivibile. Residenti e cittadini - ha commentato Virginia Raggi - potranno finalmente riappropriarsi degli spazi sotto casa e vivere il proprio quartiere in tranquillità”.

Cosa prevede l'intervento

L’intervento mira a ridurre i volumi di traffico nel quartiere che, con strade più strette, diventa meno appetibile per l’attraversamento veicolare. Ad oggi il Quadraro Vecchio, complice anche la perdurante chiusura di via del Mandrione, è stato infatti utilizzato da quanti volevano spostarsi tra la Tuscolana ed il quadrante compreso tra Tor Pignattara e Centocelle.

La nuova piazza

“Aumenteranno gli spazi riservati ai pedoni con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e strade più sicure anche per chi usa i mezzi di trasporto pubblico. Grazie a questi lavori nascerà una nuova piazza, tra via dei Quintili e via degli Arvali, uno spazio di ritrovo per tutti - ha sottolineato la Sindaca - L'obiettivo è anche quello di limitare il traffico agli spostamenti locali, attraverso un nuovo schema di circolazione adeguato al quartiere”.

Le posizioni discordanti

La realizzazione dell’isola pedonale non ha però persuaso tutti i residenti. Tra gli abitanti del Quadraro Vecchio c’è stato anche chi ha espresso perplessità sull’efficacia dell’intervento. Anche in funzione delle difficoltà nello spostamento dei mezzi che dovrebbero rifornire le attività commerciali del quartiere. Il Campidoglio, che con l’ormai ex grillino Enrico Stefàno ha più volte incontrato i cittadini, ha deciso di andare avanti. La realizzazione dell’isola ambientale, nata dall’intenzione di rendere l’area più vivibile, è ufficialmente avviata.