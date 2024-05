Al Quadraro dopo il geyser torna l'acqua. Scoperte altre cavità nei pressi della voragine

Nella zona di via Menas, dove ieri è esplosa una tubatura nell’area della maxi voragine, è tornata l’acqua. Da ieri pomeriggio, 2 maggio e fino all’alba di oggi, a causa del guasto, l'area è rimasta a secco e, per far fronte ai disagi, erano state posizionate delle autobotti. Ora i tecnici Acea stanno lavorando per creare un bypass che aggiri il guasto, assicurando una pressione ottimale e costante. “Il guasto di ieri – sottolinea il presidente del municipio VII, Francesco Laddaga - ha comunque introdotto terra nella condotta, motivo per cui i tecnici di Acea consigliano alla cittadinanza interessata dal distacco di procedere alla pulizia dei filtri dei rubinetti nelle case e nelle attività commerciali”.

Il punto sulla voragine

L’esplosione della conduttura, una fontana d’acqua in grado di raggiungere i primi piani dei palazzi, mettendo ulteriormente in allarme i residenti della zona e, ancora di più, il maltempo di questi giorni, rendono più complesso l’intervento sulla voragine che si è aperta ormai più di un mese fa, il 28 marzo, inghiottendo due auto. L’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale con il dipartimento Simu (Lavori pubblici) è intervenuto sulla strada, insieme alla protezione civile e al dipartimento Pau (Programmazione e attuazione urbanistica). In queste settimane, sono state portate avanti delle indagini geofisiche con profili di tomografia elettrica, da cui è emersa la presenza di anomalie. Da qui la necessità di vederci più chiaro, attraverso ulteriori indagini più dirette, con tecnologie avanzate, ma senza scendere all’interno della voragine, che hanno confermato la presenza di altre cavità. Un dato che non sorprende, vista la conformazione del territorio del municipio V, ma che andrà inevitabilmente ad allungare i tempi per la riparazione della voragine.

Cosa accadrà ora

Per garantire la messa in sicurezza dell’area, saranno effettuati rilievi con laser scanner per avere informazioni più dettagliate sulla geometria delle gallerie, e delimitare i confinamenti. Una volta messa in sicurezza l’area, si procederà al riempimento, lasciando comunque un punto di accesso affinché Acea possa ricostruire la fognatura. Per quanto riguarda le cause che hanno portato all’esplosione della tubatura, è difficile individuarne una con certezza, ma quel che è certo è che si tratta di una fognatura molto vecchia. La situazione, comunque, resta monitorata: “L’Assessorato ai Lavori pubblici si è messo a disposizione dei municipi, i lavori sono molto complessi e si procede gradualmente per la sicurezza di tutti”.

L’incontro in Campidoglio

Pochi giorni prima del guasto, i presidenti dei municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, avevano incontrato in Campidoglio il vice capo di Gabinetto, Nicola De Bernardini e gli uffici competenti per discutere delle problematiche legate alle voragini, con un focus particolare proprio su via Menas. Una strada che dovrà essere tenuta sotto controllo ancora a lungo.