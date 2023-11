Al via gli incontri dei Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani

Alla parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio (Quadraro) e della parrocchia di Dio Padre Misericordioso (Tor Tre Teste) sono andati in scena degli incontri finalizzati alla prevenzione delle truffe agli anziani. Si tratta dei primi di tanti appuntamenti previsti a novembre negli altri quartieri del sud-est della Capitale.

Circa 200 anziani hanno partecipato agli incontri i quali hanno dimostrato interessata partecipazione e confronto. Durante le iniziative le Forze dell’Ordine hanno fornito degli importanti consigli per consentire la prevenzione del fenomeno distribuendo depliant informativi.

Tra i vari consigli forniti dai militari dell’Arma, il più importante è quello di non aprire la porta in nessun caso a soggetti sconosciuti allertando il 112 quando qualsiasi persona sospetta si presenti alla porta.I Carabinieri hanno inoltro spiegato come le numerosissime tecniche messe in atto dai malfattori abbiano sempre un unico comune denominatore: ingenerare nella vittima un forte stato di preoccupazione o paura per convincere senza troppi problemi le ignare vittime a consegnare denaro o oggetti preziosi.

“Se si è caduti vittima di un raggiro” – sottolineano i Carabinieri – “non bisogna provare vergogna perché questi malfattori sono veri e propri professionisti capaci di far cadere in errore anche la persona più accorta; la denuncia è fondamentale per consentire all’Arma di compiere le necessarie indagini ed identificare i criminali che si sono resi responsabili di un reato così odioso”.

I Carabinieri specificano che le operazioni di contrasto a queste truffe non è soltanto quello di assicurare alla giustizia i responsabili ma anche quello di restituire agli anziani l’autostima.