Pnrr, il V municipio bussa a Gualtieri: ecco i 24 progetti da finanziare con i fondi europei

Ventiquattro progetti da finanziare con i fondi del Pnrr. Il V municipio li ha messi nero su bianco in una risoluzione approvata in Consiglio municipale. Ora a dare il via libera dovrà essere il Campidoglio. Si tratta di interventi che fanno parte del piano integrato Casilino/Prenestino, da realizzare lungo l'asse di viale Palmiro Togliatti, da tempo attesi dalla cittadinanza. Secondo le linee guida ministeriali ogni progetto deve avere un costo minimo di 50 milioni di euro, devono prevedere forme di coprogettazione con enti del terzo settore e rispondere alle mission previste dal Piano.

L'elenco è lungo e lo alleghiamo in basso. Vi troviamo i lavori del III stralcio nel parco di Centocelle, relativi al lato di via Papiria confinante con il VII municipio, il trasferimento e riposizionamento delle attività degli autodemolitori, il recupero dei locali al piano terra e della palestra del plesso scolastico Pisacane in via dell'Acqua Bullicante.

Poi c'è il capitolo case popolari. I fondi del Pnrr, nei desiderata del municipio, potrebbero essere sfruttati per riqualificare finalmente il patrimonio di edilizia pubblica presente sul territorio. Si pensa al plesso di via Fontechiari, di via Tranquillo Cremona a Tor Sapienza, o alle case Ater al Quarticciolo. La lista è già arrivata sul tavolo del sindaco Gualtieri.

In parallelo anche due proposte in risposta al progetto tematico gestito dall'ente Biblioteche di Roma, da finanziare sempre con fondi del Pnrr. Nello specifico i progetti riguardano l'allestimento di uno spazio per il quartiere Centocelle in via Fontechiari, nell'ex autoparco comunale, e una nuova biblioteca per il quartiere di La Rustica da realizzare nei locali di via Delia.

Dal Pnrr 1 miliardo per Roma

A proposito di Pnrr, proprio la scorsa settimana il primo cittadino è stato ascoltato dai consiglieri durante la prima seduta della commissione speciale dedicata ai fondi del Recovery. "Avremo bisogno della collaborazione di tutti per cogliere questa opportunità di risorse per la città sia dal punto di vista quantitativo che soprattutto qualità della degli interventi" ha detto ai presenti. Per Roma sono in ballo 1 miliardo e 200 milioni di euro, da investire in turismo, cinema, archeologia, trasporti, impianti per rifiuti ed edilizia popolare. I municipi stanno dando il loro contributo selezionando le urgenze sul territorio. L'ultima parola spetterà al Campidoglio.