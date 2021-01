Villa Gordiani, caditoie piene di terra: così le strade si allagano ogni volta che piove

Via Spencer, viale della Venezia Giulia, largo Battipaglia. Molti tratti di queste strade del quartiere di Villa Gordiani sono spesso allagati quando piove. Le caditoie si intasano e la strada si allaga. Non solo le denunce dei cittadini, esasperati perché interi tratti di strada sono impraticabili.

A chiedere un sopralluogo e un intervento alla direzione tecnica del V municipio, anche del presidente della commissione Lavori Pubblici, Christian Belluzzo: "I disagi si concentrano in via Spencer, all'altezza del ponte di viale della Serenissima e viale della Venezia Giulia 47. Inoltre le catidoie poste in corrispondenza del cancello del parco di Villa Gordiani in largo Battipaglia sono perennemente intasate dalla terra e questo fa sì che la terra stessa, una volta riempite le caditoie, si riversi sul manto stradale per poi intasare le cadutoie poste in corrispondenza del marciapiedi adiacente il perimetro della scuola Giovanni XXIII".

Non è mancata la risposta: "Dall'ufficio tecnico mi hanno risposrto che gli interventi sono già stati comunicati alla ditta incaricata, che procederà alla loro sistemazione insieme ad altre attività già programmate".