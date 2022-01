Villa Gordiani, potature radicali sui platani: erano interventi attesi da vent’anni

Viale della Venezia Giulia ha cambiato look. Nella lunga strada di Villa Gordiani che congiunge viale della Serenissima coni viale della stazione Prenestina, sono stati eseguiti evidenti interventi di potature.

Le richieste dei residenti

Le manutenzioni erano state richieste a gran voce dai residenti. Esasperati per i danni causati dalle rotture dei platani, lo scorso ottobre decine di abitanti erano scesi in strada, per tornare a chiedere le potature. “Le aspettiamo da vent’anni” avevano spiegato, elencando anche le conseguenze patite ad esempio sulle tegole dei palazzi. Ed anche sulla recinzione di un condominio, danneggiata dalla rottura di un ramo.

Le fronde dei platani, al momento delle proteste, arrivavano anche a superare in altezza palazzi di quattro piani. Ora non ci sono più perché, le motoseghe, sono intervenute in maniera radicale. Lo hanno fatto modificando in maniera significativa il profilo degli alberi e, conseguentemente, anche quello della strada. In un modo che, però, non è stato del tutto scevro da critiche.

Capitozzature a Villa Gordiani

Il nuovo look di viale della Venezia Giulia, ad un occhio attento, desta più di qualche perplessità. “Quelle sono capitozzature e sono vietate dal regolamento di Roma Capitale – ha ricordato Sara Sacerdote, agronoma esperta in verde urbano – bisognerebbe quindi capire se c’è stato uno studio precedente o se sia stata un’iniziativa della ditta incaricata”.

Il regolamento del verde

L’articolo 33 del regolamento, entrato in vigore durante l’amministrazione Raggi, è dedicato alle modalità ed ai tempi con cui eseguire le potature. Se non c’è nulla da eccepire sul piano temporale, visto che com’è prescritto è stato eseguito “in un periodo di stasi vegetative” e “nel rispetto della nidificazione dell’avifauna”. Qualche problema lo si ha con la modalità d’intervento.

Cosa sono le capitozzature

La capitozzatura è una tecnica di potatura degli alberi che, si legge nel regolamento capitolino sul verde, “consiste nel taglio indiscriminato di grossi rami, branche o del fusto stesso con il rilascio di monconi”. Viene di solito avviata “come intervento propedeutico nella riduzione del rischio” o se l’albero deve successivamente essere avviato al taglio. In tutte le altre circostanze è “vietata, quindi soggetta a sanzione in quanto causa danni permanenti che possono portare anche alla morte degli individui arborei”.

Il taglio eseguito a viale della Venezia Giulia quindi, classificato dall'agronoma come una capitozzatura, è arrivato dopo le proteste degli abitanti per le frequenti rotture dei rami. E la riduzione del rischio è l'unico caso che, in sostanza, consente di avviare quel tipo di taglio che, in tutti gli altri casi, è espressamente vietato dal regolamento comunale.