Taglio del nastro a Villa Gordiani: ecco il nuovo playground e l'area giochi

Taglio del nastro nella giornata di ieri a villa Gordiani. Municipio e Comune hanno aperto un nuovo campo di basket, un playground sportivo e una zona dedica ai frequentatori più piccoli con nuove altalene e scivoli. Presenti per festeggiare la fine dei lavori il presidente del V municipio Mauro Caliste, l'assessore all'Ambiente Edoardo Annucci e il presidente della commissione Ambiente, consigliere comunale, Giammarco Palmieri.

"Continuiamo a lavorare per portare in tantissime aree verdi queste strutture fondamentali per lo svago, la socialità e la salute di bambini, bambine, ragazzi e ragazze" ha commentato Palmieri. "L'Assemblea capitolina sta investendo molto in questa consiliatura sulle aree giochi, stanziando fondi a ogni sessione di bilancio".

“Gli interventi al parco di Villa Gordiani - dove l’amministrazione è intervenuta con la riqualificazione del campo da basket, dell’area ludica e del playground sportivo - confermano il nostro impegno per il verde pubblico, che torna ad assumere una funziona ricreativa, sportiva e ludica" hanno dichiarato il presidente Caliste e l'assessore Annucci. "Questi nuovi spazi seguono i molti altri già inaugurati nel corso del 2022 e del 2023 in altri parchi e giardini del territorio e contiamo di proseguire anche nel 2024, raggiungendo così quota 21 interventi tra quelli del municipio e del Servizio giardini".