Buche lungo i binari del tram lungo la via Prenestina: presentata interrogazione alla sindaca

Un'interrogazione urgente alla sindaca Virginia Raggi e all'Atac per segnalare l'abbandono totale di manutenzione del percorso tranviario di via Prenestina, in particolare del tratto che incrocia via Collatina, in zona Villa Gordiani. A presentarla il vicepresidente dell'Aula Giulio Cesare e consigliere di Fdi, Francesco Figliomeni.

In particolare, nel mirino della denuncia, "le profonde buche vicine ai binari che fanno sobbalzare i veicoli comportando danni ai mezzi ed alle persone, causando anche richieste di risarcimento che comportano un aggravio per le già esangui casse capitoline", scrive Figliomeni in una nota.

Buche e pessimo stato del manto stradale, scrive ancora il consigliere, sono "uno dei problemi più evidenti e pericolosi della città" perché "mettono a repentaglio l'incolumità di cittadini e automobilisti e che già in passato abbiamo più volte denunciato".

Conclude la nota: "È ora che la Giunta grillina dedichi la stessa tenacia e impegno dedicato alle consulenze anche alla sicurezza dei cittadini e al rifacimento delle strade della città".