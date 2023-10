La ciclabile Prenestina si allaga con due gocce di pioggia: "Gualtieri intervenga sui tombini"

Basta allagamenti su via Prenestina. A chiedere interventi rapidi al Campidoglio è la stessa maggioranza dem del V municipio. I consiglieri hanno approvato una risoluzione in Consiglio municipale per chiedere al Simu di disostruire i tombini in particolare nel tratto compreso tra via dei Ciclamini e via Girolamo Cocconi, perennemente otturati.

"Durante le giornate di pioggia la bike lane su via Prenestina, si trasforma in una continua cascata di acqua che scende parallela al marciapiede mettendone cosi? a serio rischio l’attraversamento" si legge nell'atto. La pozza d'acqua che si forma arriva a occupare meta? della carreggiata. "Questa situazione di continuo allagamento e quindi di disagio persiste su questo territorio da oltre venti anni, mettendo a rischio la normale circolazione dei pedoni" sottolineano ancora i consiglieri.

Il tutto considerando il fatto che l'incrocio tra via Prenestina e via Girolamo Cocconi è percorso tutti i giorni da migliaia di bambini, ragazzi e mamme con passeggini che si recano nelle scuole vicine Michele Tenore, Girolamo Cocconi e Giovanni Verga, o al parco Achille Grandi. Da qui l'appello al Simu per interventi urgenti, specie date le piogge previste nei prossimi giorni.

In generale, a livello cittadino, l'assessorato ai Lavori pubblici prevede nuovi interventi su 55mila caditoie collocate proprio sulle strade della grande viabilità. Nell'ultimo bilancio sono stati stanziati 3,2 milioni di euro nel bilancio per quattro diversi appalti di manutenzione dei tombini. Alcune delle operazioni sono già partite.