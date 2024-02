Prenestino in festa per i 100 anni di "Sora Teresa"

Festa al Prenestino Labicano per i 100 anni della “Sora Teresa”. Così viene chiamata dagli abitanti del quartiere Teresa Agostini che lo scorso 5 febbraio è diventata una centenaria. Nata ad Acuto, in provincia di Frosinone, si è trasferita a Roma all’età di 13 anni, senza i genitori, accompagnata solo da alcune amiche della sua età. Era decisa a trovare un lavoro nella Capitale: "Mia madre ha sempre lavorato, facendo le pulizie nelle scuole e altri istituti - spiega la figlia Concetta -. La sua è una generazione resistente e molto combattiva".

Negli anni Sessanta è arrivata in via Erasmo Gattamelata e non se ne è più andata: vive tuttora lì con la famiglia, che ha voluto organizzarle una festa speciale per i suoi 100 anni, a cui ha partecipato anche il presidente del municipio V, Mauro Caliste. Agostini, infatti, è ormai diventata una residente storica del quartiere. E la longevità sembra essere di casa nella sua famiglia: Teresa, infatti, ha una sorella maggiore, nata nel 1921, che vive a Quarto Miglio. "È stata una festa bellissima, siamo stati tutti molto felici di celebrare questo traguardo con il quartiere" continua Concetta.

Teresa ha raccontato la sua avventura, da Acuto a Roma e ha cantato diversi stornelli romani, che ha dimostrato di conoscere a memoria: "Ha una voce bella e intonata e la sua mente è lucidissima - racconta il presidente Caliste -. È stato un piacere passare del tempo con lei”.

Raggiungere i 100 anni è un traguardo importante, a cui molti arrivano nel territorio del municipio V: “Festeggiamo almeno 8-9 centenari al mese, vado molto volentieri a celebrare queste occasioni con le famiglie – spiega Caliste -. Il nostro è uno dei municipi più ricchi di persone che hanno compiuto 100 anni”.