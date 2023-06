Sotto sequestro il rottamatore di via dei Gordiani attaccato a un asilo nido

Scattano i sigilli per la M.c.r. di via dei Gordiani. Lo scorso 14 giugno la polizia locale ha sequestrato l'area per gestione dei rifiuti non autorizzata (art.256 del d.lgs 152/2006). Si tratta di un sito per la rottamazione di materiali ferrosi e metalli.

"Teniamo monitorate tutte le attività che presentino un rischio concreto di danni di tipo ambientale con ripercussioni sul territorio e sulle persone" commenta il presidente del V municipio Mauro Caliste, che ben conosce l'attività in questione date le tante denunce dei genitori dei piccoli che frequentano il nido Piccolo Principe e l'elementare Romolo Balzani. A separare i cortili delle due scuole dal terreno dove, fino a pochi giorni fa, si smaltivano quotidianamente centinaia di quintali di rifiuti speciali, materiale pericoloso e amianto, c'è solo una rete sottile.

L'esposto dei genitori

"I nostri figli sono assediati quotidianamente da esalazioni di polveri e odori di materiali vari, carburanti, olii, vernici, gomma" hanno raccontato a RomaToday Dossier i genitori dei bambini lo scorso gennaio, dopo aver chiesto risposte al municipio e aver preparato un esposto.

"Esalazioni e odori - si legge nell'atto - provenienti dal rottamatore M.c.r. sono stati riscontrati sia all'entrata di scuola che all'uscita. Anche i bambini lamentano spesso, durante il gioco, cattivi odori e rumori molesti, schianti, boati assordanti di movimentazioni e scarico di metalli da parte delle ruspe". Al momento l'area è stato posta sotto sequestro preventivo. Indaga la Procura.