Dopo un mese di stop riaprono i centri di raccolta ingombranti di Ama 

Sono riaperti da oggi tutti o quasi i centri di raccolta per i rifiuti ingombranti, elettronici e speciali di Ama. A disporlo con una specifica ordinanza è il sindaco Gualtieri, commissario ai rifiuti di Roma Capitale. L'azienda riesce così a scongiurare intoppi gravi nella filiera. Parliamo dei centri di Acqua Acetosa, via Tiburtina/Ponte Mammolo e via Teano/villa Gordiani.

"La chiusura dei centri si era resa necessaria nelle scorse settimane per effettuare inderogabili lavori di manutenzione straordinaria che sono attualmente ancora in corso presso la struttura di villa Gordiani. Presso quest'ultimo centro è comunque presente una postazione mobile di raccolta a disposizione dei cittadini per il conferimento dei materiali allestita presso il parco di Villa De Sanctis antistante alla struttura" spiega Ama in una nota.

I controlli di Arpa

Nel dettaglio, i centri in questione erano stati sottoposti mesi fa a dei controlli da parte di Arpa, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, che vi aveva rilevato una situazione non a norma per quanto riguarda il trattamento delle acque di scolo, con alcune prescrizioni da sanare per poter tornare a esercitare le attività. In sintesi, secondo quanto ricostruito da RomaToday, pioveva nei carrabili e nei raccoglitori dei rifiuti e le acque dilavavano sostanze pericolose poi gestite non correttamente.