Avvallamento in via Frontino, strada riaperta. I residenti: "Ci passano troppi mezzi pesanti"

È stata riaperta via Frontino nel Prenestino-Labicano, chiusa nelle scorse settimane “a seguito di un'importante depressione del terreno” spiega l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia. Un elemento che aveva messo in allarme il municipio, trattandosi di un “territorio ricco di cavità – chiarisce l’assessora -. Per questo la strada era stata chiusa in attesa di fare ulteriori indagini". A causa del maltempo, però, è stato possibile svolgere delle verifiche solo nella giornata di lunedì 11 marzo: “È stato effettuato uno scavo di indagine per accertare lo stato del sottosuolo. Non avendo riscontrato criticità, la strada è stata riaperta al transito”. Nei prossimi giorni sono attesi anche aggiornamenti su via Dulceri, chiusa dal 20 febbraio a causa di una voragine, apertasi solo pochi giorni prima dell'avvallamento in via Frontino: “Anche in questo caso la pioggia ci ha rallentati - sottolinea Lostia -. Martedì 12 gli speleologi sono finalmente riusciti a visionare la cavità, che non desta particolari preoccupazioni. Dopo che verrà riempita, dunque, la strada potrà essere riaperta. Tra pochi giorni dovremmo avere un piano con le tempistiche precise".

La reazione dei residenti

La chiusura delle due strade ha acceso la rabbia di alcuni residenti della zona, riuniti nel comitato Torpigneto Almagià, che da tempo denunciano il passaggio di mezzi pesanti nelle strade del territorio: “Via Frontino, seppur stretta - spiegano è frequentemente attraversata da mezzi pesanti che vanno oltre le 3,5 tonnellate. Tir e camion che poi percorrono via Dulceri per immettersi su via Leonardo Bufalini o su via Zenodossio, nonostante i divieti presenti per questa tipologia di mezzi”. Il comitato ha chiesto, infatti, più volte chiesto di istituire un’isola ambientale (un’area del territorio dove la velocità massima è di 30 chilometri orari) nella zona intorno al parco Almagià per mettere un freno al passaggio dei mezzi pesanti. Ad allarmare i residenti, negli ultimi giorni, è stato inoltre anche la caduta di un albero, in via Giovanni Maggi, a pochi metri da via Frontino, nei pressi dell'entrata della chiesa di San Barnaba: “Alberi non potati, sporcizia, immondizia, strade chiuse per cavità sotterranee senza controllo adeguato del transito dei mezzi pesanti. Il nostro sembra essere un quartiere abbandonato”.

Gli altri interventi stradali

Intanto nel municipio V proseguono i rifacimenti delle strade, in diverse zone del territorio: “In via Raffaele Costi – spiega Lostia – abbiamo completamente rifatto il manto stradale. Era una richiesta che ci era arrivata da Atac, per permettere il passaggio in sicurezza dei mezzi pubblici. La scorsa settimana, inoltre, sono iniziati i lavori ad opera del Dipartimento Csimu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ndr) per il rifacimento di viale della Serenissima. Si tratta di una strada di grande viabilità. A questo intervento ne seguiranno altri analoghi in via Casilina e in via Tor de Schiavi. Si tratta di strade che saranno tutte interessate dai percorsi del Giubileo, alcuni eventi si svolgeranno proprio nel nostro parco di Centocelle”. I lavori verranno eseguiti durante la notte.