Rinviata fine anno la scadenza del concorso "I romani per Alberto Sordi"

La deadline del concorso "I Romani per Alberto Sordi", il progetto dedicati alla realizzazione di una statua per il grande attore romano, è stata spostata al 31 dicembre 2023.

L’iniziativa indetta dal municipio V in collaborazione con la Fondazione Museo Alberto e la Fondazione Alberto Sordi per i giovani, è rivolta agli under 35 cittadini romani o con un diploma accademico conseguito a Roma. Il concorso nasce dalla volontà di tributare un omaggio all’icona del cinema romano e italiano che ha più volte scelto strade e quartieri del quinto municipio come location per i suoi film.

I partecipanti dovranno consegnare il materiale a mano in busta chiusa riportando unicamente la scritta: “Concorso di idee statua in memoria di Alberto Sordi – Municipio Roma V" in caratteri Times New Roman, dimensione di carattere 18, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 presso l'Ufficio di Presidenza del municipio Roma V (Via Torre Annunziata 1) esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle 12:00.

Ai primi tre finalisti sarà assegnato un premio in denaro agli altri un attestato di partecipazione per sottolineare il legame che unisce le giovani generazioni a Sordi.