Villa Gordiani, residenti in strada per chiedere le potature dei platani: “Abbiamo aspettato per vent'anni"”

Decine di residenti sono scesi in strada, nella mattinata del 19 ottobre, in via della Venezia Giulia. L’arrivo del Servizio Giardini, lungamente atteso nella zona, è stato accolto dalle proteste di chi, da tempo, rivendica la manutenzione degli alberi.

I danni causati dai rami

“Abbiamo dei platani alti 25 metri che non vengono potati da almeno 20 anni” ha spiegato Jessica, una residente, a Romatoday “sono pericolosi ed in più di un’occasione i loro rami sono crollati. E’ successo la scorsa settimana, quando un ramo è caduto in strada. In precedenza si è abbattuto sulla recinzione di un condominio. Per non parlare dei danni che continuano a subire le tegole dei nostri palazzi”.

Mattinata di proteste

La protesta è stata vibrante e sul posto si sono presentate, inizialmente per una chiamata per un ramo pericolante, anche due auto della Polizia Locale V Prenestino ed una pattuglia della Polizia di Stato. Megafono in mano, alcuni residenti hanno invocato un intervento a lungo atteso, quello delle potature di questi alberi che, in ragione delle loro dimensioni, sono considerati di primaria grandezza.

Le potature attese

L’intervento sperato, nella tarda mattinata, è stato eseguito. Gli operatori del Servizio Giardini hanno così avviato la potature che anche attraverso il gruppo facebook “La voce del popolo di Villa Gordiani” i residenti di viale della Venezia Giulia, anche nel corso delle ultime settimane, avevano spesso evocato.