Il parco di via Anagni è pronto all'inaugurazione: alberi, attrezzature fitness e un'area giochi

Il giardino di via Anagni, realizzato con il contributo dei residenti tramite il processo partecipativo, proprio nello spazio in cui doveva essere, in origine, costruito un parcheggio, è pronto. Verrà inaugurato mercoledì 5 giugno alle 16.30. Nel giardino sarà presente un’area ludica inclusiva per i bambini, attrezzature per fare attività sportiva e un percorso vita per trasformare lo spazio verde in una vera palestra outdoor aperta a tutti. Sono stati, inoltre, piantati 21 alberi.

Il progetto

A spiegare, nel dettaglio, gli interventi effettuati nell’area verde sono il presidente del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore municipale al Verde, Edoardo Annucci: “Il giardino di via Anagni è stato realizzato dall’ufficio del verde municipale in un’area degradata dove, fino a qualche anno fa, era previsto un Pup (Piano urbano parcheggi, ndr), dunque altro cemento in un’area dove invece servivano nuovi metri quadri di verde pubblico. Prima della realizzazione del giardino sono state necessarie indagini nel sottosuolo, vista la presenza in alcuni tratti di cavità. L’area verde è stata chiamata il ‘giardino del verde possibile’ proprio per dare l’idea della trasformazione possibile di un’area degradata a spazio verde pienamente fruibile. Un murales lungo oltre 60 metri ricorda questa transizione”. Nell’area sono presenti un’area ludica, attrezzature fitness e un percorso vita. È stato implementato il verde tramite alberi e arbusti e tutto il giardino ha un impianto di irrigazione sotterraneo. Ed è, inoltre, presente una targa in memoria di Nicole Lelli, la giovane di 23 anni, residente nella zona di via Collatina, uccisa dal fidanzato nel novembre del 2015. “A settembre – aggiungono Caliste e Annucci - verrà sottoscritto un patto di collaborazione con la scuola comunale limitrofa, che ha un accesso dedicato al giardino, per l’utilizzo dell’area verde per attività didattiche”.

Le polemiche sul parco

La notizia dell’inaugurazione dell’area verde, in uno spazio in cui sarebbe dovuto nascere un parcheggio, ha suscitato le polemiche dei Cinquestelle, che rivendicano la paternità del progetto: “Era il 30 dicembre 2020 quando la Giunta del municipio V, a guida M5S, approvava con una delibera il progetto definitivo per la riqualificazione del parchetto di via Anagni – attaccano Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Mario Meuti, capogruppo in municipio V -. Ora il nostro progetto è concluso e, in realtà, i lavori sono già terminati da due mesi, ma l'inaugurazione si terrà solo domani, proprio sotto scadenza elettorale. Così questo spazio verde di Tor de' Schiavi aprirà finalmente ai cittadini, anche ai più piccoli grazie alla sua area giochi. E pensare che nel 2009 qui volevano realizzare un parcheggio! Ora resta solo una domanda: almeno stavolta, l'attuale amministrazione Pd ricorderà i giusti meriti all'amministrazione che li ha preceduti?".

La risposta del municipio

Parole, quelle dei Cinquestelle, a cui Caliste e Annucci rispondono con una lunga ricostruzione degli step che hanno portato all’avvio dei lavori nell’area verde: “Ad aprile 2020 la giunta del municipio V, a guida M5S, firmò una direttiva contenente 21 punti per la riqualificazione di alcuni spazi verdi e giardini scolastici, molti dei quali neanche in carico all’amministrazione municipale su cui, prima della deliberazione della Giunta Capitolina n. 361 di dicembre 2021, il municipio V non poteva intervenire e su cui, infatti, la Direzione tecnica del municipio non intervenì. In merito al giardino di via Anagni, come indicato nell’atto di indirizzo della precedente giunta municipale, era stato chiesto all’ufficio tecnico di procedere ‘impegnando fondi per un importo non superiore a 100.000 euro lordi’, dunque inclusi d’iva e oneri per la sicurezza, cioè circa 70.000 euro netti. Ad oggi l’area per come si presenta alla cittadinanza è frutto del ricorso all’utilizzo di due appalti, come ben riscontrabile anche dalla deliberazione dell’attuale giunta municipale numero 7 del luglio 2022, di fondi ordinari del verde pubblico e di una piccola quota di risorse ordinarie dei lavori pubblici per un totale di oltre 200.000 euro. A questo percorso amministrativo abbiamo affiancato un processo partecipativo, memoria di Giunta municipale n. 13 di giugno 2023, aperto alla cittadinanza e alla scuola limitrofa".

Caliste e Annucci smentiscono anche che, come affermato dal M5S, il giardino fosse pronto già due mesi fa: “Fino a ieri erano presenti gli operai – sottolineano -. L’amministrazione municipale era in attesa delle certificazioni e delle verifiche sui criteri minimi ambientali, senza dei quali non sarebbe stata possibile l’apertura e dunque la fruizione da parte della cittadinanza”.

Gli altri interventi in corso

Nel municipio, intanto, proseguono anche gli altri cantieri verdi, come quello per la riqualificazione del giardino Galafati al Pigneto, che il municipio vuole trasformare nella “piazza verde del Pigneto”. È stata, inoltre, firmata una direttiva di giunta che dà mandato alla Direzione tecnica di porre in essere, entro il 31 luglio 2024, le attività tecniche e amministrative propedeutiche alla riqualificazione del parco Domenico Taverna. “L’obiettivo – spiega Annucci - è avviare i lavori anche di questo parco del Collatino entro l’anno, secondo il progetto già condiviso con la cittadinanza”.