Apre un nuovo "Tigre Amico" in via Prenestina

In Via Prenestina al civico 250/H è stato inaugurato il nuovo punto vendita del franchising “Tigre Amico” di Magazzini Gabrielli. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00 e la domenica dalle 08:30 alle 13:30.

All'interno del locale si troveranno numerosi reparti, quali l’ortofrutta, la macelleria, il reparto salumi e formaggi e la panetteria. Vasta possibilità di scelta anche di prodotti i a marchio Consilia, Selezione Qualità e Fatti Buoni. Il supermercato punterà una particolare attenzione alle produzioni locali e con un servizio efficiente, completo e di qualità, in cui lavoreranno sette addetti.

Daniele Masci titolare del punto vendita sottolinea il lavoro di coordinazione e fiducia con Magazzini Gabrielli: "L’azienda mi è sempre stata vicina, già in occasione della prima apertura ed anche ora, del format “Tigre Amico” mi piace la possibilità di costruire un rapporto diretto con i clienti". Masci crede molto nel nuovo punto vendita situato in una posizione strategica e all'offerta proposta: "Ha un’ottima visibilità, trovandosi in una delle vie principali di Roma Sud comunque non troppo lontana da San Giovanni: la clientela sarà particolarmente interessata alla nostra attenzione per le eccellenze locali”.

Nico Silvestri responsabile dell'Affiliazione di Magazzini Gabrielli SpA dichiara: “Daniele Masci rinnova la sua fiducia nel nostro progetto di franchising e questo, oltre a renderci soddisfatti, ci spinge a proseguire con un programma che fa della condivisione e della fiducia due grandi volani di crescita. Auguro, a nome mio e di Magazzini Gabrielli, a Daniele le migliori fortune professionali”.