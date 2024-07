Un maxi murale per Michela Murgia a Roma. Fratelli d'Italia non ci sta: "Una forzatura"

Il volto di Michela Murgia e la frase tratta dal titolo del suo libro postumo “Ricordatemi come vi pare” sulla parete della sede del municipio V in via di Torre Annunziata. L’opera, dedicata alla scrittrice e attivista scomparsa lo scorso 10 agosto, è ancora in corso di realizzazione “da parte di Arcigay” spiega il capogruppo del Pd in consiglio municipale, Claudio Poverini. Ma già non mancano le polemiche, da parte dell’opposizione: “I lavori per la realizzazione del murale stanno mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni in quella zona” attacca Daniele Rinaldi, consigliere di Fratelli d’Italia.

La mozione in consiglio municipale

Le frizioni, tra maggioranza e opposizione, iniziano il 17 giugno, quando in consiglio viene discussa una mozione, a firma dei consiglieri David Di Cosmo (Pd), Filippo Riniolo (Roma Futura) ed Emiliano Orlandi (Lista civica Gualtieri) per il “supporto alla realizzazione di un murales dedicato a Michela Murgia”. L’opera, come sottolinea Poverini “sarà realizzata da Arcigay ed è dunque a costo zero per il municipio”. Dai banchi di Fratelli d’Italia, però, arrivano le prime obiezioni al progetto: “Nel documento – sottolinea Rinaldi – non era indicato il tipo di murale che si intendeva realizzare. Un’informazione non indifferente per poter valutare se votare a favore o contro il progetto”. A far storcere il naso al centrodestra è pero, soprattutto, un altro elemento: “Abbiamo contestato il principio alla base di questa iniziativa, ovvero realizzare sulle pareti della sede istituzionale del municipio V un murale per un personaggio che poco ha a che fare con questo territorio. Una vera e propria forzatura, si sarebbe potuta valutare un’altra collocazione. Per tutti questi motivi abbiamo votato contro”. I lavori, in ogni caso, sono iniziati e, come spiega Poverini “l’opera dovrebbe essere completata tra una settimana”.

Rinaldi: “Disagi a causa dei lavori per la realizzazione del murale”

Ora che il volto di Michela Murgia, seppur ancora in bianco e nero, già campeggia sulla facciata del municipio V FdI segnala un altro problema: “Per permettere la realizzazione del murale – sottolinea Rinaldi – è stato interdetto l’accesso pedonale al municipio e questo sta creando dei disagi importanti, perché viene utilizzato in maniera impropria il passo carrabile. Invierò a brevissimo una nota alla polizia locale per segnalare questa situazione”.