Murale per Michela Murgia, Arcigay: "Attacchi strumentali, aspettiamo tutti all'inaugurazione"

Nonostante le proteste di Fratelli d’Italia e di Pro Vita & Famiglia, i lavori per la realizzazione del maxi murale per Michela Murgia sulla facciata della sede del municipio V di via Torre Annunziata vanno avanti. La street artist Laika, sta completando l’opera, un murale di 100 metri quadri in cui è ritratto il volto sorridente della scrittrice e attivista, scomparsa lo scorso 10 agosto, con la scritta “Ricordatemi come vi pare”, che richiama il titolo del suo libro postumo. Il progetto è curato da Pietro Turano, vicepresidente di Arcigay Roma e sarà inaugurato giovedì 11 luglio alle 19.

Turano: “Dalla destra attacchi strumentali”

“Tutta la città di Roma e la comunità queer di tutto il paese sono particolarmente legate a Michela Murgia – spiega Turano - che oltre ad aver supportato le attività della nostra associazione ha portato avanti una fondamentale elaborazione sul queer, la genitorialità e le famiglie, la violenza di genere patriarcale e omotransfobica. È stata in vita, ed è ancora per tutte e tutti, un riferimento insostituibile. Quest’opera non è un santino, ma un regalo alla comunità e alla città, per celebrare insieme una donna che ci ha donato strumenti e nuove lenti per leggere la nostra realtà e orientarci”. E alle polemiche di Pro Vita e Fratelli d’Italia, Turano replica: “La risposta agli attacchi strumentali della destra è partecipare all’inaugurazione”.

Laika: “Non accetto lezioni dalla destra”

A proposito del murale che sta realizzando Laika spiega: “Sapere che Michela Murgia faccia ancora tanto rumore mi riempie di gioia. Questo muro vuole essere un raggio di luce in questo momento storico buio, in cui si cerca di cancellare i progressi fatti in termini di diritti, di ostacolare ogni possibile passo avanti”. E alle proteste contro l’opera risponde: “Non mi faccio dare lezioni da una compagine politica che critica un murales e nel frattempo lavora per intitolare un aeroporto a uno dei personaggi più controversi della storia del nostro paese”. Il riferimento è alla decisione, annunciata dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa. “A Pro Vita e famiglia – continua Laika - chiedo di sorridere ogni tanto: siamo in democrazia (per ora) e nessuno vi impedirà di non abortire, di sposarvi e fare famiglia secondo il vostro credo. La stessa libertà deve valere per tutt?. Questa grande opera la dedico a Michela, che ci manca ma che è sempre con noi, e alla sua famiglia. Ma anche a Pietro Turano e il mio team che è la mia famiglia, quella che mi sono scelta”.