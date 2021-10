INTERVISTA | Elezioni Municipio V, Caliste: "Porteremo soluzioni per migliorare la vita di tutti, nel rispetto della legalità"

Riappropiarsi del territorio, permettere ai cittadini di vivere i suoi spazi liberamente, in sicurezza e tutelati dalle istituzioni. Per realizzare questo l'intento di Mauro Caliste, candidato di centrosinistra alla presidenza del Municipio V, punta a far rete con tutte le realtà di quartiere attraverso un "Piano sociale", un progetto coinvolga tutto il mondo associativo e includa gli abitanti nel dibattito sul territorio.

Questo il programma con cui Caliste punta al ballottaggio del 17 e 18 ottobre, dopo aver guadagnato 28.901 voti al primo turno, con il 34,01%.

Scatola chiusa sulla sua squadra in Consiglio municipale, il candidato conferma però che prevarranno le competenze e la capacità di trovare risorse per il territorio. "Pretenderò molto da chi si occupa di progettazione, avrò un ufficio dedicato ai bandi europei e regionali, per trovare risorse in ogni modo possibile, senza non si fa nulla". Tra le priorità qualora Caliste vincesse alle urne, l'istituzione di un comitato per la sicurezza municipale e l'apertura di un contratto integrato con AMA per la pulizia e il decoro di piazze e strade. Delle altre proposte, Mauro Caliste ne ha parlato con Roma Today.

Centri anziani e spazi ricreativi. Partiamo dall’attualità. Il V Municipio è uno dei territori con il maggior numero di centri anziani, ben 16, ma attualmente non sono fruibili per ordinanza capitolina e i residenti, dopo mesi di attesa, pretendeno di poter accedere agli spazi di aggregazione e servizi al cittadino. Quali sono le problematiche che impediscono oggi la riapertura dei centri sociali e cosa proponete aiutare la cittadinanza?

Nel V Municipio ci sono 9000 anziani iscritti nei centri sociali, erano molto attivi fino alla pandemia. Questi sono luoghi di incontro e vita sociale importantissimi. Dal 1° luglio il Comune ha autorizzato la riapertura, ma non è stato possibile perché non sono stati effettuati lavori di manutenzione e non è stata predisposta l’igienizzazione giornaliera, necessaria alla tutela degli anziani. I presidenti dei centri anziani e la dirigenza dei servizi sociali del Municipio si sono già incontrati e sono stati firmati protocolli che prevedevano i lavori per mettere in sicurezza le strutture e riaprire.

È servito a qualcosa?

Purtroppo, a distanza di mesi, il dirigente preposto non ha ancora firmato l’autorizzazione alla riapertura, non sono stati nemmeno realizzati i lavori nelle strutture, tantomeno è avvenuta la sostituzione degli estintori scaduti. È una situazione veramente incomprensibile. Gli anziani hanno deciso che da ora in poi, ogni martedì alle 10, andranno a protestare sotto il Municipio. Ero con loro lo scorso martedì e mi auguro di trovarmi dalla parte opposta, nel Municipio, uno dei prossimi, per cominciare a lavorare su questa situazione.

Associazionismo e inclusione. L’area Est della Capitale raccoglie oggi 250mila abitanti, l’equivalente di una grande città italiana, in un quadrante cosmopolita ed etnicamente variegato. Quali sono le iniziative, culturali e associative, che secondo Lei possono contribuire a rafforzare il senso di collettività sul territorio e promuovere il cosmopolitismo, nelle scuole come nelle altre realtà che animano il territorio del V Municipio?

Punti focali di incontro sono, da sempre, la scuola e lo sport. Bisogna recuperare gli spazi verdi e renderli fruibili dalle persone con aree attrezzate per lo sport a disposizione di tutti. Occorrono eventi che coinvolgano la cittadinanza per conoscere le diverse culture e integrarle; la scuola può essere il primo luogo di incontro e condivisione in questa direzione. Quando passo davanti alle scuole del nostro Municipio e vedo bambini e ragazzi di tutte le etnie giocare, correre, penso che tutto sia ancora possibile. Inoltre, in alcuni quartieri, come è avvenuto al Pigneto e Centocelle, si sta sviluppando sempre più l’arte e le nuove commistioni musicali e visive. Mi piacerebbe riaprire degli spazi dove si possa studiare musica, arte, teatro, soprattutto per i giovani che non possono permetterselo economicamente.

Aree giochi e campi sportivi. Prima di candidarsi a presidente, è stato per anni un punto di riferimento per il territorio, promotore di tantissime iniziative facendo rete con oratori, associazioni culturali e scuole, organizzando diverse competizioni sportive di quartiere tra Torpignattara e il Prenestino. Ci sono sufficienti campi sportivi nel Municipio? Come attrezzarli e quali sono, secondo Lei, gli spazi che necessitano interventi immediati?

I campi sportivi sono del tutti insufficienti, mancano soprattutto i centri sportivi sociali. Una delle mie battaglie principali è per il ripristino del campo di calcio a Villa Gordiani, un vero punto di aggregazione oer nonni e genitori che accompagnavano i bambini. Progetti analoghi sono fermi, ad esempio alla case Popolari del Comune a Tor Sapienza, dove dovrebbe sorgere un centro sportivo grazie a una collaborazione tra pubblico e privato. C’è poi il parco di Centocelle, un polmone vitale su cui insistono 500.000 persone in tre municipi. Il volto di questo luogo deve cambiare e non essere oggetto di speculazioni.

Come intende abbatterle?

Come presidente, da programma, istituirò una delega specifica a un consigliere o consigliera per il parco di Centocelle, perché necessita di investimenti per la tutela dell’area archeologica, la bonifica, i nuovi accessi. I lavori per la sistemazione del secondo stralcio, lato di via di Centocelle, non sono partiti sebbene già finanziati, si è impantanato poi il progetto di bonifica dei rifiuti pericolosi, sul lato del canalone oltre che sul lato degli autodemolitori. Sbloccherò questa situazione e darò il via al secondo stralcio di investimenti.

Politiche sociali. A Roma sono 1.1.02 le donne supportate dai centri antiviolenza e la rete associativa del V Municipio ha una grande responsabilità nell’accogliere le categorie più fragili della popolazione. Quali sono le vostre proposte sul sociale?

La pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie, oltre al danno sanitario c’è il danno economico che insiste in un Municipio dove già c’erano dati allarmanti a livello sociale, a partire dalla grandissima dispersione scolastica. Per cui, alla base del mio programma c’è un Piano Sociale molto dettagliato e considerato, da me, una priorità. Per questo riaprirò quegli spazi di co-coworking, darò vita ai centri antiviolenza, favorendo tutte quelle iniziative che combattono la violenza sulle donne e sulle persone di diverso genere. Valorizzerò, d’intesa con la Regione Lazio, la rete dei consultori nel nostro Municipio. Il Piano Sociale è molto ampio, comprende anche la collaborazione di associazioni attive contro la omotransfobia. Con Gualtieri c’è la prospettiva del superamento dei campi rom a favore di soluzioni che migliorino la vita di tutti in una prospettiva di legalità. Un impegno certo sarà a favore del miglioramento dei servizi per la disabilità, facendo ripartire un piano concreto di abbattimento delle barriere architettoniche, attivando progetti di inserimento e di avvicinamento alle attività sportive o di sostegno scolastico, avviando poi un progetto per il “Dopo di noi”, con l’apertura di alcune case-famiglia per i ragazzi e le ragazze con disabilità.

Cambio di residenza e burocrazia. Uno dei problemi che è emerso a ridosso delle urne riguarda il cambio di residenza che gli uffici anagrafici non hanno registrato, impedendo così ai cittadini di votare. Solo nel Municipio V si contano 15.000 cambi di residenza arretrati. A cosa dobbiamo tutto ciò? Come risolvere il problema?

Il problema è il nuovo programma installato nei computer, secondo quanto denunciano i lavoratori del Comune di Roma. Un software che si blocca, più un help center che non risponde adeguatamente, rallentando tutte le pratiche, il tutto mentre i dipendenti del Comune sono in difficoltà e pagano lo scotto di questa situazione. In questo scenario moltissimi nuovi residenti del Municipio V non hanno potuto esprimere il diritto di voto dove abitano, incrementando situazioni già gravi di astensionismo.

Iniziative culturali e patrimonio archeologico. Sappiamo che il territorio è ricco di bellezze archeologiche e parchi naturali, tra questi il parco Palatucci di Tor Tre Teste, al cui interno vi è il teatro Alessandrino che potrebbe essere il palco perfetto per numerose iniziative culturali. La giunta capitolina ha approvato a ottobre 2020 circa 76mila euro per il suo restyling, quando sarà fatto? Quali attività e progetti proponete per tornare a vivere spazi come questi?

Il nostro, dopo il Centro Storico, è il Municipio con il più ricco patrimonio archeologico di Roma. Tuttavia, quando parliamo di archeologia, il Municipio agisce in sinergia con molti organismi, come la Sovrintendenza, il Comune. Di una cosa sono certo, Gualtieri non affosserà i buoni progetti della Giunta Raggi, tra cui questo. Ma pur apprezzando la buona volontà, i lavori sono insufficienti per poter dare vita a iniziative culturali: mancano gli allacci alle utenze, i bagni, le strutture basilari per dar vita a iniziative culturali.

Come immagina la sua squadra qualora vincesse il ballottaggio? Quali sono i valori su cui punterà per approcciarsi al territorio?

Sono dalla parte degli ultimi e il decoro, la sicurezza e il sociale avranno per me un ruolo importante. Gli assessori saranno sei, non posso dire di più. Inoltre darò delle deleghe su temi particolarmente importanti del programma. Pretenderò molto da chi si occupa di progettazione, avrò un ufficio dedicato ai bandi europei e regionali per trovare risorse in ogni modo possibile, perché senza risorse non si fa nulla.

Quale sarà uno dei primi atti da portare in consiglio in caso di vittoria?

Cercherò subito di istituire un comitato per la sicurezza municipale e di aprire un contratto integrato con AMA per la pulizia e il decoro di piazze e strade. Sono convinto che Gualtieri attuerà il decentramento Municipale che avallerò con forza. In base a quello si potranno avviare molti progetti su cui fino a oggi non abbiamo avuto voce in capitolo. Ma la prima cosa, sarà dare le deleghe sui percorsi che ritengo prioritari, per trasformare le parole in fatti.