Al mercato Casilino 23 arrivano le macchinette mangiaplastica: "Un euro di sconto ogni 100 bottiglie"

Anche al mercato Casilino 23 arriva il progetto 'Riciclami al mercato', le macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo delle bottiglie. Lo ha annunciato il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi.

"Il meccanismo è semplice: per avere un codice utente, basta scaricare l'App Coripet per Android e iOS, disponibile su Google play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato".

Funziona così: ogni 100 bottiglie i cittadini, a fronte di una spesa minima di 5 euro, avranno diritto a 1 euro di sconto sulla spesa presso i banchi aderenti alla campagna. Durante i primi giorni di attivazione i cittadini, oltre agli opuscoli informativi avranno a disposizione un servizio di informazione riguardanti le modalità e funzionamento degli ecocompattatori che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa.

Il progetto nei prossimi mesi interesserà altri mercati del Municipio.