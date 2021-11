Piove e largo Preneste diventa un lago

Maltempo a Roma, si allaga Largo Preneste. I cittadini del V Municipio sono ormai abituati ad attraversare l’incrocio di via Prenestina con le pinne, fucile e gli occhiali ogniqualvolta piova su Roma.

Da anni infatti Largo Preneste rappresenta una delle zone a rischio allagamenti, tant’è che al primo nubifragio, ogni volta si paralizza il quadrante Est della città, bloccando anche il traffico.

Non bastano le galosce per attraversare Largo Preneste, perché ormai le problematiche sono sommerse: colpa di tombini e caditoie ostruite da foglie e rifiuti, ma anche della conformazione della strada che vede l'incrocio al centro di una conca, così come per la Prenestina e la Togliatti, interessate invece dal piano di pulizia straordinaria Ama.

Immersa nell'acqua, ma esclusa dal piano di pulizia Ama

Il 2 novembre il neosindaco di Roma ha presentato un piano di pulizia straordinario della città da 40 milioni di euro complessivi, indicando le 13 aree più a rischio della città.

Tra le zone coinvolte anche Centocelle e via Prenestina, ma non Largo Preneste, che è già avezza, invece, ad allagamenti come quelli delle ultime ore.