"Il lago dell'ex Snia diventi un bene dello Stato": riparte la mobilitazione

I cittadini del quadrante Pigneto-Prenestino non mollano. La battaglia del lago ex Snia riparte da una mobilitazione in programma per il 4 marzo sotto la sede dell'agenzia del Demanio. In strada i rappresentanti della tante realtà da anni in lotta perché l'intera area dell'ex fabbrica Snia Viscosa, che ospita l'unico lago naturale di Roma, abbia tutte le tutele necessarie a preservarne flora e fauna. Alimentato dalle acque sorgive dell'antico fosso della Marranella, è emerso per caso durante degli scavi sull'area negli anni '90, ospita 72 specie di uccelli, tra cui il germano reale, il martin pescatore, il fagiano comune, insieme con specie di passaggio come il falco pellegrino e la beccaccia.

Perché sotto il Demanio? Gli attivisti chiedono di procedere con l'iscrizione ufficiale del lago ai beni dello Stato, un'acquisizione che farebbe scattare la fascia di tutela paesistica di 300 metri attorno alle sue sponde. "Ci erano stati assicurati dei sopralluoghi in programma a dicembre che non sono stati fatti" spiega a RomaToday Sabrina, del Forum territoriale parco delle energie. "La nostra è una battaglia urgentissima, un'espressione del Demanio in questo senso comporterebbe una protezione non solo dello specchio d'acqua ma anche delle sponde e dell'area intorno al lago". Una richiesta che va a braccetto con quella diretta alla Regione Lazio.

Il monumento naturale (a metà)

Già nel giugno del 2020 - anche qui dopo anni di lotte - l'area è diventata monumento naturale con apposito decreto regionale. Non vi rientra però tutta l'area richiesta dai cittadini, mancano ancora gli ettari relativi allo spazio privato, in capo a una società riconducibile al gruppo Pulcini. Mentre gli oltre sette ettari che sono rientrati nel perimetro del monumento sono stati posti sotto tutela, il terreno dove sorgono i manufatti dell'ex fabbrica, chiusa lo ricordiamo all'inizio degli anni '50, pari a circa il 40 per cento della superficie totale, sono stati lasciati fuori dal perimetro lasciando aperta la possibilità alla realizzazione di progetti edilizi. Altro fronte aperto è quello per procedere direttamente con l'esproprio del terreno. A tal proposito la giunta Raggi aveva approvato lo scorso settembre in giunta una variante urbanistica.

Gli alberi abbattuti

Insomma, la richiesta è chiara e finalizzata a proteggere flora e fauna di un ricchissimo ecosistema, scongiurando una volta per tutte episodi come quello di un anno fa. A marzo 2021 i privati hanno raso al suolo una parte del verde presente sull'area, abbattendo anche un pino d'Aleppo, specie protetta da direttive comunitarie, scatenando le proteste dei cittadini. Esperti lo hanno definito un "ecocidio". Senza contare che essendoci già un vincolo paesistico sull'area, che ricade nel comprensorio archeologico Ad Duas Lauros, prima di potare o tagliare le alberature presenti è necessario chiedere l'autorizzazione preventiva all'ufficio Verde privato del dipartimento Ambiente del Comune di Roma. Cosa che, a detta del Comune, non è mai stata fatta. Il privato è stato denunciato del Campidoglio. A oggi il procedimento a suo carico per danno ambientale è ancora in corso.