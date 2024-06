Lago ex Snia, ruspe in azione nell'area senza tutele: "Partito il cantiere per il polo logistico"

Ruspe in azione nell'area del lago ex Sina. La proprietà del terreno, la Ponente 78, avrebbe fatto partire il cantiere. A denunciarlo gli attivisti del forum Parco delle Energie. "Il responsabile dei lavori ci riferisce che è partita di fatto la cantierizzazione del progetto di polo logistico dai 280.000 metri cubi di cemento, autorizzato dal permesso di costruire rilasciato da Roma Capitale nel 2022".

"Le operazioni al momento interesseranno soprattutto la rimozione del verde e nello specifico la vegetazione all’interno del perimetro del Monumento naturale avendo ottenuto il nullaosta da Roma Natura" spiegano ancora. "Nonostante le limitazioni poste dall’ente gestore Roma Natura che consentono l’intervento ai soli fini della prevenzione antincendio boschivo, la foresta cresciuta in maniera spontanea verrà colpita nel periodo di massima crescita e della riproduzione dell’avifauna".

Un'azione resa possibile, denunciano, "per il mancato allargamento del Monumento naturale a tutta l’area privata, determinato dal dietrofront della Regione Lazio e ora grazie anche ai ritardi dell’amministrazione comunale che non sta procedendo per sottrarre questi ultimi 4 ettari dalle mani della speculazione, venendo incontro alla richiesta di esproprio e realizzazione del verde pubblico". Già, ettari dove sorgono i ruderi della fabbrica ex Snia, rimasti fuori dalla zona tutelata, dove il costruttore intenderebbe appunto realizzare un polo per la logistica. Progetto che ha alimentato mesi di mobilitazione dei comitati.

Domani venerdì 28 giugno, dalle ore 8 il Forum Parco delle Energie sarà in presidio all’interno dell’area del Lago Bullicante, ingresso Via di Portonaccio 230, "per vigilare su queste operazioni di disboscamento, per difendere la natura e il nostro benessere".