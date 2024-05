Inaugurata la mostra fotografica sulla storia di Villa Gordiani

"Gordiani 900" è il titolo della mostra fotografica inaugurata sullo sviluppo del quartiere di Villa Gordiani, curata dall'associazione Sguardoingiro e realizzata grazie al premio Roma Best Pratices Award - Mamma Roma e i suoi figli minori in collaborazione di Edizioni 100& marketing.

Gli scatti di Ennio Molinari (Archivio privato Associazione A.G.La.S.T.), Cinzia Paolino (testi di Monica Capalbi e Cinzia Paolino) sono distribuiti in luogi iconici dell'area e raccontano l'evoluzione del territorio dalle baraccopoli alle case popolari, fino agli edifici residenziali, attraverso le fasi della trasformazione sociale e antropologica. Obiettivo dell'iniziativa è quella di riconnettere i vari punti del quartiere per migliorare il territorio.

Ecco dove poter vedere le foto del progetto diffuso che ha coinvolti enti pubblici e privati:

Tennis-Paddle Club Pro Roma,

Chiesa di Sant.Agapito,

IC Viale Venezia Giulia ,

Mercato Villa Gordiani,

One caffe, via Pisino 45 e via Pisino 39.

“Un progetto che rientra pienamente nella nostra mission, per questo motivo abbiamo voluto premiare e sostenere il progetto. Parlare dei territori e dei quartieri in maniera propositiva è uno degli obiettivi che ci siamo dati per la realizzazione di una città comunità” per Paolo Masini ideatore e presidente di Romabpa -Mamma Roma e i suoi figli migliori.

Alessandro Maria Ferri della casa editrice Edizioni &100, sponsor tecnico del progetto dichiara: “Sostenere il premio ed esserci messi a disposizione con le nostre professionalità ci rende orgogliosi. Ognuno dalla propria postazione può fare qualcosa per migliorare la nostra splendida città. Ringraziamo Romabpa e Sguardoingiro per averci coinvolto in questo bel progetto utile a Roma” per Alessandro Maria Ferri della casa editrice Edizioni &100, sponsor tecnico del progetto.