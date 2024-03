Imbrattato con la scritta "Slava Ucraina" il murale di Jorit per Luana D'Orazio al Prenestino

Imbrattato il murale realizzato da Jorit e dedicato a Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta sul lavoro a Oste di Montemurlo, in provincia di Pisa, nel 2021. Sotto al viso della giovane, raffigurato all’esterno del centro sociale Ex Snia, al Prenestino, è stata lasciata la scritta nera “Slava Ucraina”. Nei giorni scorsi, lo street artist napoletano Jorit aveva fatto discutere per la sua scelta di partecipare al Forum della gioventù a Mosca, nel corso del quale ha parlato e si è fatto fotografare con il presidente russo Vladimir Putin.

L'aggressione a Jorit al Prenestino

Nel maggio del 2021, Jorit, come lui stesso aveva raccontato su Instagram, era stato aggredito e rapinato mentre stava realizzando il murale per Luana D’Orazio al Prenestino. Ad assalirlo, secondo quanto aveva raccontato, era stato un "tossicodipendente che con una scusa mi ha dato addosso, un omone di 2 metri con cane altrettanto grosso, il cane ovviamente non è colpa sua (poverino) per difendere il padrone mi ha morso il braccio atterrandomi. Tutto questo per rubarmi una collanina a cui tenevo tantissimo". Jorit ha realizzato diversi murales a Roma, tra cui quello in ricordo di Valerio Verbano al Tufello, quello che raffigura Marielle Franco, politica, sociologa e attivista per i diritti umani assassinata in Brasile nel 2018, al Quarticciolo e quello per Ciro Immobile a Ponte di Nona vecchia, imbrattato nel 2019.