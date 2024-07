Ex Borghetto degli artigiani, c'è un cronoprogramma per la demolizione degli immobili

C’è un cronoprogramma per la demolizione degli immobili dell’ex Borghetto degli artigiani. La prima data è il 31 luglio, termine entro cui è fissata la consegna del progetto esecutivo, a cura di Risorse per Roma Spa. A farlo sapere sono il presidente del municipio V, Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci. "Il consulente per la legalità del sindaco Roberto Gualtieri, Francesco Greco – spiegano ci ha comunicato il cronoprogramma per la demolizione degli immobili dell’ex Borghetto degli artigiani, formalizzato dal Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana”. Le comunicazioni sono arrivate giovedì 4 luglio, in occasione di una riunione dell’Osservatorio territoriale sulla sicurezza.

Le date

Sono quattro le date fissate nel cronoprogramma, da luglio a settembre. La consegna del progetto esecutivo, a cura di Risorse per Roma, è fissata entro il 31 luglio 2024; l’approvazione del progetto esecutivo e impegno fondi, entro il 31 agosto 2024; la stipula del contratto e consegna dei lavori, entro il 15 settembre; l’inizio delle attività di demolizione degli immobili, entro il 30 settembre 2024. “Come emerso la scorsa settimana nella seduta congiunta delle Commissioni ambiente e patrimonio dell’Assemblea capitolina – spiegano Caliste e Annucci - le attività succitate saranno anticipate da un intervento sul verde infestante da parte del Servizio giardini e dalla rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area da parte del Dipartimento ciclo dei rifiuti”. Al termine degli interventi di demolizione degli immobili e messa in sicurezza del sottosuolo, il terreno - di circa 12.000 metri quadrati, sequestrato alla criminalità organizzata - sarà consegnato al municipio per proseguire l’iter amministrativo che condurrà alla progettazione di un nuovo parco pubblico che - nella prossima sessione di bilancio - andrà inserito nel Piano investimenti. “Monitoreremo che i tempi indicati vengano rispettati e che le attività di messa in sicurezza procedano celermente" precisano Caliste e Annucci.

La storia dell’ex Borghetto

Un'area, quella del borghetto degli artigiani, da tempo oggetto di denunce e periodicamente al centro delle cronache. Ribattezzato per anni il “borghetto degli artigiani”, oggi è un mix di occupazioni abusive e spaccio di droga. Si tratta di un'area che apparteneva alla criminalità organizzata, la banda della Marranella, finita sotto sequestro e quindi tornata al comune. Il progetto di riqualificazione è fermo da tempo e, nel frattempo, le occupazioni e le attività illecite al suo interno proseguono.