Ex Borghetto degli artigiani, al via la bonifica del verde infestante. Poi le demolizioni

Partiranno tra una settimana esatta, lunedì 29 luglio, le attività di bonifica del verde infestante presente nell’area dell’ex Borghetto degli artigiani (circa 12mila metri quadrati). Gli interventi, da parte del Servizio Giardini, dovrebbero durare cinque giorni. Sarà il primo passo di un più ampio e molto atteso piano che dovrebbe portare alla trasformazione dell’area, assediata da spaccio e degrado, in un parco pubblico. A questo proposito, a inizio luglio il dipartimento Csimu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) ha comunicato il cronoprogramma per la demolizione degli immobili presenti nell’ex Borghetto e per la messa in sicurezza del sottosuolo.

Il cronoprogramma

Sono quattro le date fissate, da luglio a settembre. La consegna del progetto esecutivo, a cura di Risorse per Roma, dovrebbe essere effettuata entro il 31 luglio 2024; l’approvazione del progetto esecutivo e impegno fondi, entro il 31 agosto 2024; la stipula del contratto e consegna dei lavori, entro il 15 settembre; l’inizio delle attività di demolizione degli immobili, entro il 30 settembre 2024. Le demolizioni saranno precedute da un intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati. “Come ampiamente detto – sottolineano il presidente del municipio V, Mauro Caliste e l'assessore al Verde, Edoardo Annucci - l’amministrazione municipale è disponibile a prendere in consegna l’area per la realizzazione di un parco, da progettare, finanziare e inserire nel Piano investimenti, dopo la demolizione degli immobili presenti e la messa in sicurezza del sottosuolo”. Già al momento dell'indicazione delle date del cronoprogramma, Caliste e Annucci, avevano precisato: “Monitoreremo che i tempi indicati vengano rispettati e che le attività di messa in sicurezza procedano celermente”.

La storia dell’ex Borghetto degli artigiani

Quella dell’ex Borghetto, è un’area confiscata alla criminalità organizzata e finita sotto sequestro. Da tempo è oggetto di denunce e periodicamente al centro delle cronache per occupazioni abusive e spaccio di droga. La sua riqualificazione, che dovrebbe portare alla realizzazione di un parco, è attesa da tempo.