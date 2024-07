Dai furti nelle scuole agli insediamenti abusivi: il municipio V chiede aiuto a Comune e Prefettura

I furti nelle scuole, nel municipio V, non si fermano. Ma il protocollo annunciato mesi fa, per collegare gli allarmi degli istituti scolastici al Nue (Numero unico per le emergenze) non è ancora partito. Un passo avanti importante si potrebbe avere la prossima settimana quando, fa sapere il minisindaco Mauro Caliste “la Giunta capitolina approverà l’elenco delle scuole in cui dovrebbe partire il progetto”. Dovrebbero essere circa 60. La notizia è arrivata durante la riunione dell’Osservatorio territoriale per la Sicurezza che si è svolta nel pomeriggio di giovedì 4 luglio e a cui hanno partecipato il municipio, la vice prefetta, Velia Del Bono, il consulente per la Sicurezza del sindaco di Roma, Francesco Greco, e i dirigenti delle forze dell’ordine territorialmente competenti. Oltre ad alcuni rappresentanti di comitati e associazioni di residenti che, nelle ultime settimane, hanno segnalato al municipio criticità connesse a sicurezza e microcriminalità.

Dai furti nelle scuole agli accampamenti abusivi

“I furti nelle scuole, la microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la prostituzione, insieme agli altri temi del dossier sicurezza, consegnato nei mesi scorsi al prefetto, sono stati al centro del confronto” spiega Caliste. Sui furti, i genitori hanno stilato un loro dossier, con le scuole colpite in questi mesi, che hanno consegnato ai tutti rappresentanti delle istituzioni presenti al tavolo. Tra i numeri che spiccano, quelli dell’Albero Azzurro, vandalizzato 16 volte dall’inizio dell’anno con, in un caso, “anche feci lasciate tra i giochi dei bambini” hanno spiegato i rappresentanti dei genitori di 29 scuole del municipio V. E quelli del nido e scuola dell’infanzia Ape Birichina, vandalizzato almeno 10 volte in poche settimane, “con addirittura un tentativo di furto mentre il personale ausiliare e scolastico stava prendendo servizio”. Tra i temi discussi anche quello degli accampamenti abusivi nel territorio: “Oltre a quello in via dei Gordiani – spiega Caliste – ci sono anche gli insediamenti di via Salviati e via di Salone che, pur non ricadendo nel nostro municipio incidono sulla sicurezza del territorio”. Si è discusso, poi, dell’aggressione razzista al parco Sangalli a Torpignattara “in quell’area c’è un problema di disagio sociale in cui bisogna intervenire” sottolinea il minisindaco. E dell’ex Borghetto degli Artigiani, su cui sono in arrivo "importanti aggiornamenti” e un cronoprogramma degli interventi.

Caliste: “Ora la situazione del municipio è nota a tutti i livelli”

A margine della riunione, il minisindaco Caliste spiega: “Sono soddisfatto perché ho reso partecipi i cittadini e ho fatto rendere conto a tutti i livelli di cosa sta accadendo nel nostro municipio. Ci aspettiamo un reale cambio di passo e una maggiore attenzione da parte della Prefettura e della Questura. Infatti, pur registrando dei miglioramenti in alcuni quartieri rimangono ancora molti i fenomeni che richiedono azioni di contrasto e prevenzione, non essendo più possibile continuare a rincorrere le conseguenze che, inevitabilmente, impattano sulla qualità della vita delle persone. Per fare un esempio, in piazza Pino Pascali la situazione abusivismo è migliorata con l’intensificarsi dei controlli delle forze dell’ordine in quell’area, ma ovviamente non basta”.