Prenestino, per Natale due domeniche pedonali da piazza dei Condottieri a via Malatesta

Un albero e due giornate senza auto per festeggiare il Natale. Con il patrocinio del V Municipio del comune di Roma, in collaborazione con ReTake, l’associazione Alberi in periferia, Pigneto TV e Malatesta USALA!, l’area all’interno dello square centrale di via Roberto Malatesta, all'altezza dei civici 12-28, verrà ripulita e il Municipio posizionerà un albero di Natale.

Nelle domeniche 13 e 20 dicembre invece l'area che va da piazza dei Condottieri a via Roberto Malatesta verrà pedonalizzata e saranno raccolte da Babbo Natale le letterine dei bambini sul tema 'Il quartiere che vorrei'. Durante la mattinata saranno realizzati dei giochi dedicati ai più piccoli sul tema della raccolta differenziata a cura di Re-take e alcune letture.

Le lettere raccolte saranno poi condivise con la cittadinanza e diventeranno spunto per iniziative future. La manifestazione e i laboratori si terranno nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione anti-Covid.