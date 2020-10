Tor de' Schiavi, nella chiesa del SS. Sacramento verrà inaugurata la Cappella del Perdono

Al termine della messa delle ore 12 domenica 25 ottobre nella chiesa del Ss. Sacramento a largo Agosta 10, a Tor de' Schiavi, sarà inaugurata la Cappella del Perdono interamente dipinta dal maestro Rodolfo Papa. Il parroco don Maurizio Mirilli, che ad aprile, durante la quarantena, era finito sulle cronache locali per aver celebrato messa dal campanile, ha chiesto al maestro Rodolfo Papa di dipingere il tema della Pentecoste nella cappella del Perdono, dove solitamente è collocato il quadro con la Madonna del Perdono, immagine su legno molto venerata nella comunità parrocchiale.

L'intenzione di don Mirilli, come si legge in una nota, è stata quella di produrre uno spazio in cui dare dignità al quadro della Madonna del Perdono, creando un luogo in cui poter celebrare il sacramento della Riconciliazione. L'idea di dedicare la cappella allo Spirito Santo è stata accolta con entusiasmo da Rodolfo Papa, noto artista e storico dell'arte, che ha dedicato proprio all'arte sacra molte sue opere pittoriche e molte sue riflessioni teoriche.

Tra le prime c'è la cappella di Gesù Nazareno nella Basilica di San Crisogono a Roma e la cappella della Eucaristica nella Cattedrale di Karaganda in Kazakistan. Le riflessioni sono invece state affidate ai libri 'Discorsi sull'arte sacra' e 'Papa Francesco e la missione dell'arte', entrambi editi da Cantagalli nel 2012 e nel 2016.

Rodolfo Papa ha affrontato la tematica innovando la tradizione. Nel registro superiore della cappella, continua la nota, ha dipinto la Pentecoste in una chiave totalmente innovativa. Questa raffigurazione sovrasta l'immagine della stessa grande piazza in cui si erge la Parrocchia, dipinta nel registro inferiore. Papa ha soprattutto trasformato la cappella in una grande epifania cosmica: il soffitto diventa volta cosmica. Dialogando con l'iconografia tradizionale, ha inserito piante e animali dal valore simbolico ma anche segni nuovi, tra cui una mascherina chirurgica. L’esecuzione della cappella è stata infatti effettuata nel periodo della pandemia.

Don Maurizio la commissionò a Rodolfo Papa poco prima della chiusura di marzo; Papa l'ha pensata e ne ha disegnato i cartoni nella solitudine del suo studio proprio durante marzo e aprile e ha cominciato a dipingerla non appena è stato possibile, muovendosi nella quotidianità di una parrocchia, ormai fatta di disinfettante e distanziamenti, ma soprattutto tra le paure e le speranze contemporanee.