Al lago ex Snia parte la bonifica. Rimossi rifiuti dal monumento naturale 

Montagne di rifiuti nascosti nell'erba alta, finalmente rimossi con una prima operazione di bonifica. Al lago ex Snia di via Prenestina le ruspe sono in azione. Nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, il Comune insieme al V municipio, l'ente regionale Roma Natura e gli attivisti del forum parco delle Energie hanno iniziato a lavorare per la pulizia dell'area. "Erano anni che i cittadini attendevano questo momento" dichiara l'assessora ad Ambiente e Rifiuti del Campidoglio Sabrina Alfonsi. "Dobbiamo coltivare la biodiversità, lo stiamo facendo in tutta la città".

"Un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio ambientale che si somma ai tanti interventi extra tari realizzati negli ultimi sei mesi nel nostro territorio" commenta anche l'assessore all'Ambiente del V municipio Edoardo Annucci.

Materiali di risulta, ferri vecchi, vestiti, pezzi di elettrodomestici hanno inquinato (e ancora inquinano perché la bonifica è in corso d'opera) un parco che è già in parte stato dichiarato monumento naturale. Un vincolo figlio di anni di lotta da parte del territorio perché l'intera area dell'ex fabbrica Snia Viscosa, che ospita l'unico lago naturale di Roma, abbia tutte le tutele necessarie a preservarne flora e fauna.

Alimentato dalle acque sorgive dell'antico fosso della Marranella, è emerso per caso durante degli scavi sull'area negli anni '90 e ospita decine di specie di uccelli tra cui il germano reale e il martin pescatore. Un'area da preservare sul piano naturalistico per l'immensa ricchezza di flora e fauna.

A tal proposito è dei primi di aprile la notizia che il monumento naturale verrà finalmente allargato a comprendere anche la restante parte della vecchia fabbrica. Un'istruttoria avviata dalla Regione Lazio che dovrebbe chiudersi positivamente, o almeno così è stato promesso agli attivisti che da anni combattono per proteggere l'area.