Lago ex Snia, Roma Natura ha chiesto alla Regione di allargare il monumento naturale all'ex fabbrica

Roma Natura ha avanzato ieri alla Regione Lazio la proposta di ampliamento del perimetro del monumento naturale del Lago dell’ex Snia, “con la richiesta di annessione dell’ex fabbrica dismessa per realizzare un ‘continuum’ ambientale e di ecosistemi”. La decisione è stata annunciata questa mattina dall’ente regionale che gestisce i parchi della Capitale.

“Eravamo convinti fin dall’istituzione del Monumento naturale” dichiara Maurizio Gubbiotti, presidente di RomaNatura, che “il perimetro dovesse comprendere l’intera area post industriale, consentendo la convivenza di attività e funzioni legate alla tutela, ma anche alla valorizzazione e all’uso sociale del territorio, perché crediamo che l’intero luogo rappresenti un vero scrigno di biodiversità inserito dentro un quadrante della città particolarmente popolato e che questo possa rappresentare davvero quell’intreccio tra questioni ambientali e questioni sociali, migliore qualità della vita e bisogni delle persone. Qui negli anni abbiamo avuto un protagonismo fortissimo delle realtà sociali, dell’associazionismo e del volontariato territoriali, e per questo da subito abbiamo voluto essere vicini al movimento che quel monumento aveva richiesto per tanto tempo”

Il monumento naturale è stato istituito alla fine di giugno del 2020, dopo un lungo percorso amministrativo e una lunga battaglia dei residenti. Dal perimetro posto sotto tutela, però, è stata esclusa l’area privata, di proprietà di una società del gruppo immobiliare Pulcini. Secondo il decreto, Roma Natura avrebbe dovuto valutare le qualità dell’area e avanzare entro un anno la proposta di ampliamento, cosa che è avvenuta ieri. La proposta arriva in un momento particolare per l’area, dal momento che da oltre un mese la proprietà ha avviato un’operazione di rimozione della vegetazione e di taglio degli alberi che ha sollevato le proteste dei residenti e ha portato le istituzioni competenti a chiedere verifiche e accertamenti, ipotizzando anche il danno ambientale.

“Per la prima volta abbiamo voluto segnare la stessa elaborazione del Regolamento del Monumento che spetta al nostro ente” sottolinea Gubbiotti “attraverso una Consulta per la partecipazione aperta alle realtà territoriali e visto che già il decreto istitutivo assegnava a RomaNatura la possibilità entro un anno dall’istituzione di proporre un ampliamento, abbiamo voluto anticipare i tempi, anche perché preoccupati da una gestione da parte della proprietà delle porzioni rimaste fuori parco del tutto insostenibile dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale. Quella è una porzione di territorio sottratta all’edificabilità” conclude Gubbiotti, “grazie all’azione di cittadine e cittadini che negli anni hanno lottato per ottenere questo, e l’impegno delle Istituzioni deve essere quello di salvaguardare, valorizzare e promuovere sempre di più, quel patrimonio ambientale e naturale che lì abbiamo. Da ieri abbiamo formalizzato la proposta di ampliamento come RomaNatura e ora gli uffici lavoreranno per concretizzare insieme alla Regione questo obiettivo”.

Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Zingaretti alla Regione Lazio, in merito ha dichiarato: “È un'ottima notizia e un passaggio quanto mai necessario. La richiesta di annessione è stata giustamente anticipata su iniziativa del presidente di RomaNatura vista l’angosciosa cronaca delle ultime settimane che ha visto il proprietario dell’area abbattere alberi e vegetazione fuori dal perimetro del Monumento Naturale. È necessario che si giunga alla rapida conclusione del procedimento di demanializzazione del lago per arrivare finalmente a un riconoscimento pieno del valore naturalistico e di biodiversità che quel bene pubblico ha per la città, nonché all'esproprio da parte del Comune di Roma. Come Regione Lazio lavoreremo adesso con RomaNatura per formalizzare la proposta di ampliamento. Credo vada messa in campo urgentemente ogni mossa per la salvaguardia di questo prezioso bene pubblico”.

Marco Cacciatore, consigliere di Europa Verde e presidente della commissione regionale Urbanistica, ha scritto in una nota: “Insieme alla collega Marta Bonafoni abbiamo chiesto a tutti i soggetti istituzionali competenti di verificare la regolarità degli interventi. Per risolvere questo ed altri problemi a cui l’area è soggetta, nonostante il vincolo a cui è sottoposta, sarà senz'altro necessario proporre e sollecitare in ogni occasione l'ampliamento del Monumento. Senza dimenticare la procedura di demanializzazione, stimolata dal lavoro di Commissione, che sta andando avanti tra Ministero e Agenzia del Demanio. Non perderemo occasione, anche in sede di aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - che resta aperto ad integrazioni - per integrare la disciplina vincolistica a tutela di questo importantissimo spazio ambientale, naturalistico ma anche e sociale e culturale”.

Il Forum permanente del Parco delle Energie si dice soddisfatto: "Questa richiesta, attesa, è il frutto di un percorso di partecipazione reale che come Forum abbiamo realizzato nei mesi scorsi insieme all'ente gestore. Questa scelta - giungendo adesso - di fatto riconosce l'importanza della lotta dura degli abitanti, in corso in questi giorni, per fermare le ruspe e il biocidio. Un primo importante passaggio è stato ottenuto!", scrivono. "Siamo ben coscient@, tuttavia, che il non aver inserito i ruderi della vecchia fabbrica nella tutela ambientale - come avevamo richiesto con forza alla Regione - abbia contribuito a lasciasciare agibilità alla proprietà privata di procedere con gli sbancamenti ed il disboscamento, mettendo in pericolo l'intero ecosistema generatosi intorno al Lago Bullicante ExSnia".

Da qui le richieste: "Ora con fermezza chiediamo al Presidente Nicola Zingaretti, senza tentennamenti, di istituire in tempi rapidi l'ampliamento del Monumento Naturale. Ora vogliamo che la sindaca Virginia Raggi dia risposta immediata ad un bisogno territoriale reale di natura e ossigeno del territorio, procedendo con l'esproprio per pubblica utilità dell'utima parte di questo patrimonio per realizzare il bosco urbano ed il parco archeologico che aspettiamo da trent’anni. Ora siamo sul fronte del 'Lago che combatte', ben presto ci troverete sotto i palazzi".