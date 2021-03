Malatesta, tra la piazza e la via servizio giardini al lavoro per piantare 21 aceri

Nuovi alberi in arrivo in piazza Roberto Malatesta e lungo l'omonima via. In totale, si tratta di 21 aceri. Allo stesso tempo, come ha fatto sapere la sindaca Virginia Raggi con una nota, "le ditte si occuperanno di rimuovere le ceppaie: un intervento propedeutico alle operazioni di piantumazione e rinnovo delle alberature".

L'intervento riguarda un piano più complessivo che punta a piantare entro la fine dell'anno 2500 nuovi alberi per un appalto totale da 1,4 milioni di euro. "Ogni giorno interveniamo per riportare il verde in spazi rimasti 'vuoti' per decenni: un’operazione fondamentale sotto il profilo della sostenibilità ambientale e che i cittadini aspettavano da tempo".

Uno dei punti più contestati dai cittadini relativamente al restyling della piazza, avvenuto dopo l'apertura della nuova stazione della metro C, è proprio l'assenza di alberi e di ombra che, sopratutto durante l'estate, rende impossibile passare del tempo libero all'interno della piazza. Negli anni scorsi, il V municipio aveva promesso un nuovo progetto, che però non è più stato presentato.