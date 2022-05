Dopo i 40 abbattimenti scatta la petizione: "Alberi di via Prenestina siano monumentali"

Inserire via Prenestina nell'elenco delle alberature monumentali protette dalla legge 10/2013, per riservare maggior tutela ai pini presenti sulla consolare. A chiederlo una petizione on line lanciata dalla consigliera del V municipio di Roma Futura Eva Vittoria Cammerino e diretta all'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e commissione per la valutazione delle alberature monumentali presso la Regione Lazio, a seguito di alcuni abbattimenti di esemplari considerati pericolosi perché a rischio cedimento. Per la consigliera, che ha supportato la mobilitazione di decine di attivisti ambientalisti nelle ultime settimane, gli alberi potevano, almeno in qualche caso, essere salvati se avessero ricevuto una maggior cura.

"A partire da lunedì 11 aprile 2022, infatti, lungo la nostra amata via Prenestina, oltre ai trattamenti endoterapici contro la Toumeyella (cocciniglia) di cui siamo molto felici, si sono susseguiti diversi interventi di potatura straordinaria e l'abbattimento di 40 pini domestici classificati in categoria D estrema, cioè propensi al cedimento per sintomi, segni o difetti gravi" ricorda nella petizione. "I due filari di pinus pinea che ornano la tramvia hanno per il nostro territorio non solo un valore botanico ma rappresentano anche un patrimonio storico, architettonico e culturale".

Da qui la richiesta: conferire un valore identitario e paesaggistico al patrimonio arboreo del municipio che consenta all'amministrazione di applicare maggiori tutele. "Siamo convinti che alcuni di questi alberi con maggiori cure e tutele potevano essere salvati. In diverse zone centrali tali alberature sono inserite in questo elenco di tutela: crediamo che le nostre periferie debbano godere delle stesse misure di protezione e salvaguardia di salute e bellezza". Al momento sono state raccolte 120 firme.