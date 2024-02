Dal Pnrr nove milioni di euro per ristrutturare le scuole superiori del municipio V: tutti i cantieri

Quasi nove milioni di euro di investimenti, con i fondi del Pnrr, per interventi di ristrutturazione nelle scuole superiori del municipio V. Sono cinque gli istituti interessati dai lavori, che comprendono: il rifacimento dei servizi igienici, la rimozione delle coperture in eternit, l'impermeabilizzazione delle coperture e la messa a norma dei locali per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (Cpi).

Le scuole interessate

I cantieri sono stati aperti all’Itis Giovanni XXIII di via di Tor Sapienza, dove sono stati stanziati 506mila euro per il rifacimento dei servizi igienici. All’Istituto di istruzione superiore Di Vittorio – Lattanzio, in via Teano 233, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del terzo piano (intervento da 506mila euro). Tra gli investimenti più corposi c’è quello che riguarda l’Istituto di istruzione secondaria superiore Giorgio Ambrosoli, in via della Primavera 207: due milioni e 24mila euro per la rimozione delle coperture in eternit dai davanzali e dalle cornici marcapiani e la sostituzione degli infissi esterni. La stessa cifra, per i medesimi interventi, è stata destinata al liceo scientifico Francesco D’Assisi, sempre in via della Primavera 207. In entrambi gli istituti, inoltre, sono in corso lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture a terrazzo (un milione e 12mila euro). Al Complesso scolastico via Aquilonia – liceo scientifico T. Levi Civita i cantieri sono destinati al rifacimento e impermeabilizzazione delle coperture, con risanamento delle pensiline di copertura, totale: un milione e 210mila euro. Lavori anche alla succursale del liceo scientifico D’Assisi, in via Castore Durante, dove con un finanziamento di un milione e 265mila euro l’istituto sarà messo a norma, così da ottenere il certificato Cpi. Prevista, inoltre, anche la ristrutturazione dei locali al terzo piano dell’istituto. Il totale complessivo degli interventi è di 8 milioni e 547mila euro.

“Con i cantieri aperti, non possiamo che essere soddisfatti dell’impegno che Città metropolitana sta portando avanti investendo tutte le risorse disponibili – spiega Daniele Parrucci, delegato dell’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma - e soprattutto rispettando le tempistiche, per risolvere problematiche che per troppo tempo hanno afflitto gli istituti di Roma e provincia. Lavoriamo per restituire ambienti sicuri e dignitosi ai ragazzi e agli insegnanti che li vivono quotidianamente”. Parrucci ha svolto un sopralluogo nei cantieri con il presidente del municipio V, Mauro Caliste, la vicepresidente Maura Lostia e l'assessora municipale alla Scuola, Cecilia Fannunza.

Il report della Uil

Nei giorni scorsi la Uil aveva pubblicato un report che denunciava le condizioni di degrado e abbandono in molte scuole di Roma e del Lazio, tra rifiuti, bagni distrutti, controsoffitti crollati e scale antincendio bloccate. Un quadro preoccupante a cui Parrucci aveva risposto spiegando che, negli istituti superiori della Capitale, sono in corso “175 interventi prioritari. grazie a un tesoretto di 130 milioni di euro di fondi del Pnrr”. In questo gruppo rientrano, dunque, i lavori nelle scuole del municipio V. Gli interventi lasciano comunque scoperta una buona fetta di lavori considerati urgenti: il costo stimato iniziale era di 300 milioni, di cui solo 130 sono stati coperti con i fondi del Pnrr. "Abbiamo chiesto ulteriori risorse al governo, ma al momento non c'è stata risposta" sottolinea Parrucci.