Torpignattara e Pigneto ostaggio delle voragini. Si lavora per bloccare i mezzi pesanti

C'è via Zenodossio, chiusa da oltre un anno, via di San Barnaba, dallo scorso marzo, idem via Placido Zurla. La voragine che si è aperta ieri sera sulla via Casilina, all'altezza di via Vibio Sequestre, si aggiunge alle altre tre già presenti nel quadrante compreso fra Torpignattara e Pigneto. Cantieri infiniti con un lungo elenco di strade che nei mesi e negli anni hanno convissuto con voragini simili. Via Ruga, via Dulceri, via Bufalini. Tutte distanti poche centinaia di metri. Una zona di cavità sotterranee e fungaie quella del V municipio, da sempre costretta a convivere con la fragilità delle sue strade.

"Stiamo collaborando con la Protezione civile, il Simu e il Pau, per realizzare una mappatura delle cavità presenti, in modo da avere ben chiare le aree da attenzionare" spiega a RomaToday l'assessore ai Lavori pubblici di via di Torre Annunziata Maura Lostia. In giunta sono state recentemente votate una direttiva e una memoria per richiedere ai privati che facciano demolizioni e ricostruzioni di presentare nella documentazione richiesta anche indagini geologiche del sottosuolo.

Il lavoro di mappatura di cui sopra verrà presentato il prossimo 23 giugno, insieme anche alle associazioni Roma sotterranea e Sotterranei di Roma che collaborano con il municipio. "L'obiettivo - spiega ancora Lostia - è quello di poter fornire delle prescrizioni alle ditte dei sottoservizi che lavorano sul sottosuolo e anche interdire eventualmente il passaggio ai mezzi pesanti nelle strade a più alto rischio".

Una richiesta che i cittadini della zona portano avanti da tempo. Regolare il passaggio costante dei tir che ogni giorno riforniscono i negozi all'ingrosso della zona senza alcuna pianificazione pubblica in merito a carico e scarico delle merci. Due anni fa il comitato TorPigneto Almagià presentò una raccolta firme, 600 sottoscrizioni, a sostegno di una petizione sul tema in municipio. Ma nulla si è mosso.