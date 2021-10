Pigneto: si apre voragine durante lavori stradali, strada chiusa

L'intervento di polizia locale e vigili del fuoco in via di Villa Serventi

Una voragine lunga circa 8 metri e profonda 3 si è aperta martedì mattina in via di Villa Serventi, al Pigneto, durante dei lavori stradali di pavimentazione della via a causa delle piogge che hanno interessato la Capitale nelle ultime ore. La richiesta d'intervento poco prima di mezzogiorno con l'arrivo sul posto degli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, dei vigili del fuoco e del personale Acea e Italgas. Si ipotizza una probabile rottura idrica, ma sono ancora in corso accertamenti da parte dei pompieri intervenuti con una Aps del distaccamento Tuscolano I.

Chiusa via di Villa Serventi

Al fine di consentire le verifiche via di Villa Serventi è stata chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Martino di Tiro e via Strabone (dal civico 9 al civico 13 della strada).

Sabato scorso voragine in via Tuscolana

Scenario simile si era presentato anche sabato scorso, 2 ottobre, quando un'altra voragine si era aperta sulla via Tuscolana, nel tratto di consolare compreso fra via Orazio Pulvillo e via Statilio Ottato, in zona Subaugusta con i pompieri che anche in quel caso disposero la chiusura della strada a causa del rischio crollo.