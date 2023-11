VIDEO | Il Pigneto ostaggio della stazione che non c’è (e che nessuno vuole fare)

Da quando è stata cambiata la viabilità per la costruzione della nuova stazione del Pigneto il traffico è in tilt, moto e scooter usano la pista ciclabile

Colonne di auto che si muovono a passo d’uomo per chilometri. Clacson impazziti e sirene di ambulanze che rimbombano in attesa di poter raggiungere la preferenziale. Pista ciclabile utilizzata da scooter e moto come unica soluzione per sfuggire all’ingorgo infernale. Una pista, va detto, tra le più utilizzate a Roma per chi si muove a bordo di bici e monopattini, quindi importante da conservare.

Siamo al Pigneto, più precisamente sul tratto di via Prenestina che da Porta Maggiore porta all’incrocio con via l’Aquila e piazzale Prenestino. Traffico in tilt soprattutto nell’ora di punta serale, ed è così ormai da tempo, da quando fu cambiata la viabilità per consentire i lavori della nuova stazione ferroviaria. Opera considerata strategica da più fronti ma che nessuno, a quanto pare, vuole fare visto che la gara è andata deserta per ben due volte. Ora che cosa accadrà? Nel frattempo, ecco cosa comporta passare per questo quadrante della città nell’ora “sbagliata”.