VIDEO | Ecco il nuovo look di via del Pigneto. Ma il verde dov'è?

“Dovrebbero cambiare il nome al quartiere, visto che di pini non ce ne sono ormai più”. Questo il primo commento raccolto da una mamma in uscita dalla scuola Toti di via del Pigneto, proprio di fronte alla “piazza” così rinnovata.

Ci si aspettava un po’ di verde, qualche albero, dopo che il grande pino simbolo del quartiere è stato abbattuto. Invece, almeno per ora, quello he si vede è tanto cemento, con la piazza ridotta ad un grande parcheggio al termine del breve passaggio pedonale costruito al centro della careggiata.

In molti però sostengono che prima era peggio “perché cadevano i mattoncini dal muro”. Quindi ben vengano le novità, fossero anche belle sarebbe meglio però.