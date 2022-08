Stazione Pigneto, il municipio (Pd) in pressing su Gualtieri: "Intervenga sul traffico da incubo"

Tornare a un regime di traffico adeguato per i residenti, da quattro anni prigionieri di un cantiere mai partito e di una viabilità - in teoria funzionale al procedere del cantiere stesso - da incubo. La richiesta arriva dal V municipio a guida Pd, messa nero su bianco in una risoluzione approvata dal Consiglio municipale e diretta al sindaco Gualtieri. Riguarda il nodo Pigneto, il futuro cantiere che promette di realizzare una nuova stazione ferroviaria nel quadrante (da collegare con la metro C), ma soprattutto la convivenza dei cittadini con i prossimi anni di lavori.

Il nuovo progetto per la stazione

Recentemente il Campidoglio insieme a Rete Ferroviaria Italiana ha presentato il nuovo progetto per l'infrastruttura che prevede la partenza dei lavori a giugno del prossimo anno. Ed entro il Giubileo, è la promessa, il collegamento della stazione con la metropolitana. Un'opera ferma da cinque anni, impantanata in un cantiere che si è occupato dal 2017 solo di sistemazione dei sottoservizi, che ora il sindaco Roberto Gualtieri garantisce di far ripartire. Ma soprattutto di concludere, in buona parte almeno, entro l'Anno Santo. Nel frattempo però c'è un'altra urgenza ed è il municipio a guida dem a sottolinearla: il traffico nel quadrante va assolutamente rivisto.

"Gualtieri intervenga su viabilità"

Via Casilina, la circonvallazione omonima, via Prenestina. Da quando quattro anni fa sono stati invertiti tutti o quasi i sensi di marcia, il caos la fa da padrone quasi ogni giorno, con annessi ritardi anche dei mezzi pubblici e non solo privati. I residenti non ne possono più. E il municipio ne ha raccolto le istanze con un atto firmato dai consiglieri di centrosinistra e approvato poi in aula. "Questo Consiglio municipale ha già espresso preoccupazioni per l'inquinamento e il blocco della circolazione - si legge nel testo - sollecitando l'amministrazione comunale a intervenire almeno per la riduzione di un marciapiede troppo largo tra le due circonvallazione Casilina, che crea un imbuto che contribuisce al rallentamento del traffico".