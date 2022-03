Allerta sicurezza da Centocelle a Pigneto: nuove telecamere sul territorio

Telecamere in arrivo nel V municipio. Centocelle, Pigneto, piazza Pino Pascali a Tor Sapienza sono i luoghi prescelti per tentare di rafforzare il livello di sicurezza sul territorio. La nuova misura è stata stabilita nella giornata di ieri durante la riunione dell'osservatorio per la sicurezza municipale. Intorno a un tavolo i rappresentanti delle forze dell'ordine, il delegato del Gabinetto del sindaco, la presidenza municipale. All'ordine del giorno due questioni in particolare che hanno messo in allerta cittadini e istituzioni.

Allerta sicurezza da Centocelle al Pigneto

Lo stupro di un giovane da parte di due coetanei nel quartiere Centocelle, episodio poi tragicamente conclusosi a Casal Monastero con la violenza reiterata anche sulla madre 50enne della vittima. E poi ancora lo spaccio nelle strade del Pigneto. Non una novità per il quadrante, se non fosse che nelle ultime settimane gli abitanti sembrano registrare una preoccupante escalation del fenomeno.

A testimonianza della percezione generale, una denuncia fatta pubblicamente da un avvocato penalista che ha lo studio in via Ascoli Piceno, una delle vie maggiormente interessate dalla compravendita di droga. L'uomo, ascoltato in commissione Politiche sociali, ha raccontato delle minacce subite da un gruppo di spacciatori che ogni giorno fa uso di ogni tipo di sostanza sul gradino del palazzo dove lui lavora. Vani i tentativi di parlare con gli interessati chiedendo di spostarsi. Contro l'avvocato sono arrivate le minacce, anche di morte. L'uomo ha denunciato tutto alle forze dell'ordine e raccolta la solidarietà del quartiere. Una vicenda arrivata anche alle istituzioni municipali che ora provano a intervenire. Gli occhi elettronici vogliono essere una prima risposta. In parallelo si tenterà di rafforzare la presenza di polizia e carabinieri.

"Prioritario contenere gli atti di violenza"

"Nonostante l'incomiabile lavoro delle forze dell'ordine, che si coordinano per monitorare la situazione, soprattutto nelle ore serali, occorre fare un passo ulteriore per garantire maggiore sicurezza ai cittadini" commenta il presidente del V municipio, il dem Mauro Caliste. "Si è, pertanto, deciso di installare delle telecamere nei luoghi considerati "sensibili" quali appunto Centocelle, Pigneto e piazza Pascali, ove nel rispetto della norma sulla privacy sarà possibile avere un maggiore contatto con il territorio. La collaborazione tra forze dell'ordine e istituzioni è fondamentale per riuscire a fornire strumenti efficaci e risposte reali alle esigenze della comunità. E' prioritario per noi, contenere gli atti di violenza che si verificano soprattutto in alcune zone del municipio e restituire la tranquillità ai cittadini, non solo ai residenti, ma anche ai tanti che frequentano il nostro municipio per la ricca vita artistica e la vasta scelta di attività ricreative".