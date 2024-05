Il Pigneto avrà una targa dedicata a Lucio Battisti. Caliste: "Lì ha scoperto la musica"

Una targa per Lucio Battisti nel quartiere in cui trascorse la sua adolescenza e i primi anni della giovinezza. Sarà installata sabato 18 maggio alle 18 in piazzale Prenestino 35, nel portone dello stabile in cui abitò tra il 1956 e il 1963, prima del trasferimento in Lombardia.

Lucio Battisti e il Pigneto

Proprio al Pigneto Lucio Battisti scoprì il suo amore per la musica e si formò, da autodidatta, come musicista e compositore innovativo, scrivendo le sue prime canzoni. Riferimenti a quegli anni di formazione sono sparsi in molte delle sue composizioni; tra queste è da citare “Pensieri e parole”, in particolare i versi “… e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia …”, dove si accenna alla via Montecuccoli, strada senza uscita, nella quale era solito giocare con i suoi amici, al cinema Aquila (a pochi metri dalla sua residenza), e al vallone ferroviario di Circonvallazione Casilina. "Abbiamo voluto compiere un gesto significativo - dichiara il presidente del municipio V Mauro Caliste - per preservare la memoria e celebrare il legame tra l'artista e il luogo che ha influenzato la sua crescita e la sua musica. Grazie a tutte le realtà che hanno contribuito e al professor Francesco Sirleto per l'impagabile supporto che ci ha dato la possibilità di onorare il contributo culturale e artistico di una figura così importante nella storia della musica".

Da Battisti a Baglioni

Il municipio V ha un legame molto stretto anche con un altro tra i cantautori italiani più amati, Claudio Baglioni, a cui il presidente Caliste ha più volte rivolto un appello affinché tenga un concerto al parco di Centocelle, prima del ritiro dalle scene, previsto nel 2026.