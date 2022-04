Street art al Mandrione, inaugurata l'opera di Luca Zamoc

È stato inaugurato il murale dal titolo ‘Il suono del tempo’. L’opera, grande circa 170 metri quadri, è stata realizzata da Luca Zamoc sulla facciata di un palazzo incastonato tra due ferrovie, nei pressi dell’Acquedotto romano al Mandrione. “E’ uno spazio metafisico che ha rimandato l’artista a De Chirico, un muro che suona come il Circolo che lo ospita: e quindi uno specchio che si rompe in un corpo, immagine di una Roma in collisione tra un antico e un moderno stratificato, e il corpo rimanda al torso del Belvedere, la cui mutilazione ha accresciuto il suo fascino” ha detto la consigliera regionale Marta Leonori a margine dell’evento.

È stato il circolo Arci Trenta Formiche, con la sede nello stabile, a commissionare l’opera all’artista modenese, classe ’86 e già noto in quartiere per aver firmato non molto lontano dalla ferrovia di via Casilina un altro dipinto. Tra il 2017 e il 2019, nei pressi della stazione Pigneto, su committenza di Netflix, lo street artist ha realizzato, infatti, la lupa azzurra che allatta tre uomini, i poteri di Roma: Chiesa, Stato e criminalità. L’opera, con la fine della campagna pubblicitaria, è stata poi rimossa.

‘Il suono del tempo’ è stato dipinto a dicembre scorso, come terza fase di un laboratorio di street art, "Dalla teoria alla prassi", finanziato dalla Regione Lazio, in collaborazione PalomArt, network internazionale di arte indipendente che ha diretto la produzione del murale. Il laboratorio ha coinvolto giovani partecipanti, sia in presenza e in streaming. Nella giornata di sabato, l’inaugurazione. “L'opera è il risultato di una collaborazione continua che ha coinvolto diversi partecipanti, un'opportunità creativa colta grazie al dialogo costante tra il territorio, le associazioni e le istituzioni” ha concluso Marta Leonori.