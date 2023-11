La stazione del Pigneto nel pantano. La rabbia del municipio: "Si torni subito a viabilità precedente"

Via l'Aquila a doppio senso, marce invertite su entrambi i lati della circonvallazione Casilina, e circolazione con il doppio senso "all'inglese" su via Casilina fino a largo Galeazzo Alessi. Queste le modifiche alla viabilità e mobilità del quadrante Pigneto che da gennaio 2020 stanno facendo letteralmente impazzire i residenti. Trovarsi nei paraggi, in auto o sui mezzi pubblici, nelle ore di punta significa impiegare 40 minuti, nel migliore dei casi, per percorrere 800 metri. Una rivoluzione arrivata per far partire il cantiere della stazione Pigneto, che oggi è però impantanato perché non si riesce ad aggiudicare la gara pubblica a una ditta che realizzi il progetto. Con il V municipio che ora chiede a gran voce di tornare allo status ante, con toni non proprio distesi specie nei confronti di Ferrovie, stazione appaltante dell'opera.

La rabbia del municipio

Non è d'altronde la prima volta che dal parlamentino gli amministratori locali fanno presente, anche al Campidoglio, l'incubo traffico nel quartiere. Nessuno però è mai intervenuto per apportarvi migliorie. E ora la pazienza sembra essere agli sgoccioli. Perché i cittadini non solo hanno sopportato ma lo hanno fatto senza alcun servizio in cambio, dal momento che l'opera non sarà pronta nemmeno per il Giubileo. "Adesso sono necessari interventi correttivi per alleviare le ricadute, in tutti questi anni, sui cittadini e le cittadine del quartiere. Alla luce dell'ennesimo forfait, abbiamo rinnovato la richiesta di incontro all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè affinché si creino le condizioni, in tempi rapidi, per il ripristino della viabilità ante gennaio 2020" tuonano il presidente del V parlamentino Mauro Caliste e l'assessora alla Mobilità Maura Lostia. "Come ribadito in più occasioni, quella scelta fu illogica rispetto alle tempistiche legate alle opere propedeutiche alla realizzazione dell'interscambio con la metro C e il collegamento con le linee ferroviarie FL 1 e FL3".

"Ora stop all'incubo traffico"

Una viabilità infernale, appunto, sopportata dai residenti del quadrante oramai da tre anni, a fronte di un cantiere lumaca che, nello stesso lasso di tempo, è riuscito solo o quasi a ispezionare i sottoservizi. Negli anni sono seguite richieste dal municipio al Comune, petizioni on line dei cittadini, proteste. Ad appoggiare la richiesta di tornare indietro alla precedente disciplina di traffico ci sono anche i consiglieri capitolini Pd Valeria Baglio, capogruppo, Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità, e Giammarco Palmieri, presidente della commissione Ambiente. "Sosteniamo la richiesta di ripristinare la viabilità precedente l'avvio delle opere. Lavoreremo in questa direzione, per dare ai cittadini e a tutta l'area l'opportunità di tornare a condizioni normali di mobilità".

"La seconda gara per la nuova fermata ferroviaria del Pigneto è andata deserta. Un fatto, dopo anni di attesa, non sopportabile per un'opera considerata strategica per la città, ancora di più in vista dei grandi eventi che la Capitale sarà chiamata ad affrontare" commentano anche l'assessore al Verde pubblico Edoardo Annucci e i consiglieri municipali del gruppo Roma Futura Filippo Riniolo ed Eva Vittoria Cammerino. Su tutte le furie anche gli esponenti della sezione Pd del Pigneto. "Il traffico che si genera emette polveri sottili che rendono irrespirabile l’aria" denunciano. "Dal 30 gennaio 2020 questo quadrante è vittima dell’inefficienza di chi dovrebbe effettuare i lavori del cosiddetto vallo ferroviario del Pigneto. Ora basta. I cittadini della zona pretendono la tutela della salute ed il diritto alla mobilità".