Il Pigneto del futuro, al posto del vallo ferroviario una piazza verde che ricucirà il quartiere

Una piazza verde per ricucire il quartiere con aree giochi, un playground, un cinema all'aperto e un tracciato che richiami il vecchio ponticello pedonale, simbolo storico per i residenti. Entro il 2027, è la promessa, il Pigneto avrà il suo vallo ferroviario finalmente "tombato", ricoperto e riqualificato con nuovo spazi urbani per i cittadini. Come anticipato da RomaToday nelle scorse settimane, il progetto è legato alla realizzazione entro il Giubileo della nuova stazione dei treni che permetterà lo scambio con le linee fl3, fl4 e fl6 e con la fermata della metro C. Una grande rivoluzione per il quartiere di Roma Est, presentata ieri dagli assessori Eugenio Patanè, alla Mobilità, e Maurizio Veloccia, all'Urbanistica.

"Si tratta di un'opera di grande importanza sia sul piano trasportistico che su quello della rigenerazione urbana" spiega a RomaToday l'assessore Veloccia. Il cantiere durerà anni, ma "verrà assicurato il passaggio da una parte all'altra di via del Pigneto con un ponte militare temporaneo, come chiedevano i cittadini". Nella speranza che stavolta il progetto proceda spedito, non come accaduto al precedente, rimasto fermo cinque anni ai cantieri per la mappatura dei sottoservizi. "Ci sono i finanziamenti e c'è grande volontà da parte di questa amministrazione di arrivare a termine - aggiunge l'assessore - in più c'è il Giubileo, che è un ulteriore stimolo a lavorare rapidamente".

Il progetto per il vallo

Il 60% dell'area, quella centrale, sarà destinata a verde, con una piazza giardino, alberature, e un viale pedonale attrezzabile con padiglioni temporanei. Un'altra parte, quella sud confinante con via Casilina, sarà dedicata alla cultura, con un teatro e spazi pensati per attività e iniziative, oltreché per la socialità. Mentre in direzione di via Prenestina, verrà realizzata un'area dedicata allo sport con un playground. Al centro sarà presente un tracciato che ripercorrerà il vecchio ponticello pedonale, tanto caro agli abitanti. Prima ancora di coprire il vallo però, si procederà con la realizzazione della stazione.

Il nodo di scambio Pigneto

Il nuovo progetto redatto da RfI prevede la partenza dei lavori a giugno del prossimo anno. Ed entro il Giubileo, è la promessa, il collegamento della stazione con la metropolitana. Un'opera ferma da cinque anni, impantanata in un cantiere che si è occupato dal 2017 solo di sistemazione dei sottoservizi, che ora il sindaco Roberto Gualtieri garantisce di far ripartire. Ma soprattutto di concludere, in buona parte almeno, entro il Giubileo.

Per farlo però è cambiato il progetto. A inizio anno a Rfi (Rete ferroviaria italiana) è stata richiesta una nuova versione "light", più semplice e facile da realizzare rispetto alla prima, che prevede tempistiche più brevi di intervento. Il prossimo giugno, tra poco meno di un anno quindi, è prevista la partenza del cantiere vero e proprio. Entro Natale del 2024 la realizzazione della stazione ferroviaria e nel 2025, prima dell'inizio dell'Anno Santo, il collegamento con la terza linea della metro. Nel 2027, la copertura del vallo e la realizzazione della piazza pubblica.