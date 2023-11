Pigneto, la storia del nodo maledetto. Perché nessuno vuole costruire la stazione

Annunciato nel 2017, bloccato per anni nella difficile mappatura dei sottoservizi, rivisto e modificato nel 2022 con una nuova versione (in teoria più rapida), il progetto della stazione Pigneto si arena di nuovo perché nessuno, di fatto, sembra volerlo realizzare. Un'odissea, con due bandi di gara pubblicati negli ultimi tre mesi andati deserti e l'oramai quasi certezza di non riuscire ad aprire in tempo per il Giubileo 2025.

Stando a quanto riferiscono fonti qualificate, non si trovano ditte per lavori di questa portata, al momento sono poche a operare sul mercato e impegnate in altri cantieri. E anche il tipo di bando pubblicato, con lettera invito, i tempi stretti per la presentazione delle offerte e le tariffe proposte, non poi così favorevoli, non hanno aiutato. Il Campidoglio ci ha sperato fino all'ultimo, data l'importanza della grande opera per efficientare la mobilità non solo del quadrante ma cittadina. E oggi non nasconde più di tanto il nervosismo, convocando con urgenza Ferrovie, stazione appaltante del progetto, per chiedere lumi sull'ennesimo ritardo. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo l'iter travagliato di un'opera che fin dall'inizio ha mostrato grossi limiti e svariati intoppi.

La presentazione nel 2017

Il primo annuncio risale a sei anni fa. I tecnici di Rfi lo ammisero già da allora, presentando il cantiere ai cittadini come "il più complesso nell'area del centro Italia". Si chiedeva ai romani di portare pazienza per le modifiche a viabilità e mobilità e si parlava di due anni e mezzo di interventi. Cosa prevedeva il progetto al tempo? La realizzazione della terza stazione della Capitale dopo Termini e Tiburtina. Dal nodo Pigneto sarebbero passate le linee Fl1 (Orte Fiumicino) e Fl3 (Roma Viterbo), con possibilità di interscambio con la metro C. Tra gli interventi anche la copertura del vallo ferroviario, da trasformare in un parco giardino aperto ai cittadini, con quattro ponticelli di collegamento e aree verdi. C'era soltanto qualche rendering e pochi dettagli progettuali. Si iniziò comunque immediatamente con i primi cambi alla viabilità, provvisori, per ispezionare i sottoservizi. E subito si accumularono i primi ritardi.

Gli intoppi con i sottoservizi

A un anno da quella presentazione pubblica, il vero e proprio cantiere di fatto non è ancora partito, impantanato tra tubature e cavità spuntate "a sorpresa", un edificio pericolante, una fogna abusiva, un acquedotto su cui intervenire. Fin da subito un caos che si è protratto per i cinque anni successivi, passati a tentare di mappare correttamente le tubazioni e a intervenire sul loro spostamento. Commissioni su commissioni, sia capitoline che municipali, riunioni su riunioni, annunci su annunci caduti nel vuoto. Poi è arrivato il Giubileo a fare da acceleratore. L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha richiesto subito un cambio di passo che è corrisposto anche a un cambio di progetto.

Il cambio di progetto

Una versione "light" rispetto all'originale per tentare appunto il taglio del nastro per l'Anno Santo. "Rfi si è impegnata a presentarci una nuova versione del progetto a breve, per venire incontro alle richieste dell'amministrazione e dare alla città, ai turisti e ai tanti pellegrini in arrivo delle fondamentali alternative di mobilità su ferro" annuncia a RomaToday l'assessore alla mobilità a marzo 2022. Così entro il 2025 viene previsto il solo tunnel di scambio con la fermata fl1 e fl3, posticipando agli anni successivi la copertura del vallo.

Il doppio flop dei bandi di gara

Ferrovie procede con il nuovo progetto e tra cronoprogrammi più volte modificati si arriva al bando di gara e ai due recenti tentativi di affidare l'opera a una ditta che la metta in piedi. Falliti entrambi. Per due volte si è ripetuta la stessa procedura ristretta, con lettera invito alle ditte. Una strada tecnicamente più veloce ma anche limitante. Unico cambio, la seconda volta, ha riguardato l'importo della gara, aumentato di 15 milioni di euro e arrivato quindi a un totale di 116 milioni. Non è stato sufficiente. Non si è presentato nessuno.

C'è chi dice che la ragione sia tutta nella scelta del tipo di bando e chi in realtà spiega che le ditte disponibili a questo genere di lavori sono comunque poche sul territorio nazionale, e al momento impegnate in altri cantieri. Un'altra convinzione che filtra da fonti qualificate riguarda poi la possibilità che Rfi non sia nei fatti interessata alla realizzazione delle stazioni che vanno a chiudere l'anello ferroviario. La ragione? Investire nel nodo di Roma non rientrerebbe tra le priorità delle politiche industriali dell'azienda, risulterebbe poco conveniente sul piano economico (il guadagno sul biglietto sarebbe estremamente basso) e lontano da un core business sempre più legato a linee di lunga percorrenza.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il progetto è fermo di nuovo e per il Giubileo con ogni probabilità salterà. Nel frattempo gli amministratori del V municipio hanno chiesto di ripristinare la viabilità pre cantiere per dare respiro ai residenti, ostaggio da anni di un traffico da incubo.